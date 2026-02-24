Slušaj vest

Danas je na punktu Merdare zaplenjeno milion evra neprijavljenog novca, pronađenog u šasiji putničkog kombi vozila.

"Vozilo je prvobitno pregledano rendgenskim skeniranjem, gde su identifikovane prve indikacije sumnjivo izmenjenog područja na njegovom podu. Nakon ovih indikacija, službenici su zatražili pomoć tzv. kosovske policije, koji su pružili tehničku podršku koristeći fiberoptičku opremu“, objašnjava se u saopštenju iz Prištine.

Detaljnom kontrolom otkriven je neprijavljeni novac, sakriven u improvizovanom prostoru unutar vozila.

Prema početnim procenama, sumnja se da je iznos gotovine oko milion evra.

Nadležni tužilac je obavešten i, u koordinaciji sa njim, preduzimaju se dalje istražne radnje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.