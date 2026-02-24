Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih S. K. (43), M. B. (42), B. S. (36) i B. Z. (25) iz Novog Pazara, zbog ucene. Kako je saopšteno iz policije, oni su od januara 2025. do februara 2026. godine iznudili čak 97.000 evra od bračnog para preteći im da će objaviti eksplicitne snimke žene.

- Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru podnelo je Višem sudu u Novom Pazaru predlog za određivanje pritvora protiv osumnjičenih S. K., M. B., B. S. i B. Z. koji je i određen rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Novom Pazaru dana 23. 2. 2026. godine u trajanju do 30 dana. U odnosu na osumnjičenog B.Z, od strane Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazarupredloženo je i izdavanje poternice obzirom da je isti u bekstvu i da se protiv njega vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti - saopšteno je iz tužilaštva.

Razbijena kriminalna grupa

Podsećamo, u koordinisanoj i pažljivo pripremljenoj akciji Odelenja kriminalističke policije PU Novi Pazar, razbijena je organizovana kriminalna grupa koja je, prema dosadašnjim saznanjima, od januara 2025. do februara 2026. godine iznudila čak 97.000 evra od bračnog para iz Novog Pazara.

Oštećeni J. Z. (65) i njegova supruga J. S. (61) mesecima su bili izloženi sistematskoj uceni i ozbiljnim pretnjama. Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni su pretili objavljivanjem navodnih eksplicitnih snimaka supruge, čime su žrtve držali u stalnom strahu i pritisku.

Novac je tražen u više navrata, uz strogo određene rokove, a od bračnog para je zahtevano da "stvore novac" bez odlaganja.

Situacija je eskalirala 19. februara 2026. godine, kada su osumnjičeni od oštećenih zatražili da u roku od 48 sati obezbede čak 70.000 eura. Nakon isteka roka, 21. februara u večernjim satima, došli su u dvorište porodične kuće kako bi preuzeli novac. Oštećeni su tada uspeli da obezbede samo 2.000 eura, uz molbu da im se za preostalih 68.000 eura da dodatno vreme.

Ilustracija Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Policija intenzivno traga za još jednim licem

Osumnjičeni su pristali, ne sluteći da pripadnici OKP-a sve vreme prate situaciju. U trenutku primopredaje novca, na licu mesta uhapšeni su B.M. (42) i S.B. (36), obojica iz Novog Pazara. Daljim operativnim radom policija je uhapsila i K.S. (43), za koju se sumnja da je bila organizator i ključna osoba u celoj šemi iznude.

Policija intenzivno traga za još jednim licem, Z. B., koje se nalazi u bekstvu.

Prema dosadašnjim podacima, kriminalna grupa je tokom više od godinu dana kontinuirano vršila pritisak na bračni par, pretila kompromitujućim sadržajem i u više navrata preuzimala novac, čime je ukupna iznuđena suma dostigla 97.000 eura.