Slušaj vest

Beogradski automehaničar i taksista Bogdan Tasković (38) ubio je Uroša Petrovića (44) pre tačno godinu dana na Zvezdari.

Bogdan je nožem izbo Uroša, koji je posle dva koraka pao na asfalt i ubrzo podlegao povredama. Stanari okolinih zgrada kažu da je ovom gnusnom činu prethodila svađa u saobraćaju, jer je Tasković kolima pri velikoj brzini uleteo u ulicu i umalo udario pešaka Petrovića. Sumnja se da se Tasković tog dana kretao vozilom marke "sitroen" iz pravca ulice Gospodara Vučića, dok se oštećeni Uroš Petrović peške kretao ulicom Olge Jovanović u smeru ka obližnjoj okretnici autobusa.

476343119_661158646476603_1852941520700020180_n.jpg
Uroš Petrović Foto: Printscreen

Svađa u saobraćaju

Da bi izbegao kontakt sa vozilom Taskovića, Petrović se pomerio u stranu i gledajući u pravcu vozila izrazio negodovanje psovkom, nakon čega je okrivljeni zaustavio vozilo, vratio se vozilom unazad, a oštećeni videvši to prišao vozačevim vratima gde su ušli u kraću verbalnu raspravu oko kretanja okrivljenog u saobraćaju.

Fotografije mesta ubistva na Zvezdari Foto: Kurir.rs

Dok je Uroš stajao pored vozačevih vrata, Bogdan Tasković je, kako se sumnja, sa mesta vozača nožem koji je držao u desnoj ruci sa oštricom okrenutom suprotno od podlaktice, ubo oštećenog u predelu grudi, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život. Potom je dao gas i velikom brzinom se udaljio sa lica mesta, dok je oštećeni teturajući napravio nekoliko koraka i pao na ulicu. Smrt Petrovića je nastupila u kratkom periodu od nekoliko sekundi od trenutka nanošenja povrede.

Pripremno ročište na suđenju Taskoviću održano je u oktobru prošle godine u Višem sudu u Beogradu, gde je optuženi izjavio saučešće porodici ubijenog rekavši da se kaje.

"Ona ima koga da zagrli..."

Od porodice ubijenog u sudnici su bile majka i supruga. Po izlasku iz sudnice tiho su plakale i brišući suze su rekle da nisu videle iskreno kajanje kod ubice, već naprotiv da je imao osmeh na licu. 

bogdan.jpg
Bogdan Tasković Foto: Facebook, Kurir.rs

- Ne kaje se i to je najžalosnije, evo grli se sa ženom a moj sin je u grobu i njegova deca rastu bez oca - rekla je majka ubijenog Uroša.

Njegova supruga je stajala uz svoju sestru koja je takođe plakala.

Strašno im je zasmetalo što je Bogdanu u zagrljaj po izlasku iz sudnice pritrčala supruga koja je u ženskom društvu čekala u hodniku na klupi da se završi pripremno ročište.

- Ona ima koga da zagrli i strašno je što je to dopušteno ovde na holu, dok mi oštećeni patimo za Urošem. Kajanja kod njih nema, to je očigledno - rekla je tada svastika žrtve sukoba kod Cvetkove pijace u februaru prošle godine.

"Ljubavi probudi se ubio sam čoveka!"

Bogdanova supruga Milica ispričala je prošle godine da je nakon što je počinio ubistvo, njen suprug došao kući.

- Spavala sam kada je došao kući. Rekao mi je: "Ljubavi probudi se ubio sam čoveka! Doći će policija!" Plakao je na sav glas. Delovao je potpuno izgubljeno, uopšte nisam mogla da razumem šta mi govori. I kako je uopšte moguće da je tako nešto uradio. Budio je i ljubio našu ćerkicu ... - rekla je Milica tada.

Ne propustiteHronikaUCENOM IZNUDILI OD BRAČNOG PARA SKORO 100.000 EVRA! Trojica uhapšena, za jednim izdata POTERNICA: Pretili EKSPLICITNIM snimcima, oglasilo se tužilaštvo
17601838031795181 copy.jpg
HronikaNOVI VELIKI UDARAC NA BALKANSKI KARTEL: Španska policija zaplenila nekretnine i automobile vredne skoro 1,3 miliona evra! Mehaničarska radionica im bila paravan
Screenshot 2025-12-17 165839.jpg
HronikaPRIZNAO DA JE U ZEMUNU NOŽEM POSEKAO MUŠKARCA? Saslušan osumnjičeni za napad, evo šta je prethodilo napadu
1000036186.jpg
Hronika"SAPLELA SE, I DOK SE USPRAVLJALA..." Sanjin bivši muž ispričao kako je poginula u Rakovici - Jedan od momaka video je kako je stradala, ispričao mi je
132132132.jpg