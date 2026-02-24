ZA DLAKU IZBEGAO JEZIVI SUDAR! Uleteo u makazice dok mu je auto išao pravo u susret, u poslednjem trenutku se "ugurao" ispred drugog vozila (VIDEO)
Jedan vozač je snimljen u opasnom manevrisanju koje lako moglo da se završi tragično!
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "podgoricki_vremeplov", a koji je snimljen iz automobila koje se kretalo iza njega, vozač je pogrešno procenio razdaljinu između sebe i vozila koje mu je dolazilo iz suprotnog smera.
Tako je za dlaku "uleteo" u kolonu vozila koju je prethodno preticao. Situacija je mogla u deliću sekunde da se promeni, jer je razmak između vozila bio minimalan!
Nije precizirano gde je nastao snimak.
Automobil iz suprotnog smera prolazi tik uz njega, a ovaj rizičan manevar spada u najopasnije radnje u saobraćaju.
Snimak je još jednom podsetnik da strpljenje za volanom nije slabost, već odgovornost – jer na putu jedna sekunda može da napravi razliku između bezbednog dolaska kući i tragedije.
Kurir.rs