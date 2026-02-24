Slušaj vest

Danas je došlo do direktnog sudara na Kamenjaru, u Novom Sadu, a saobraćajnu nesreću je snimio vozač koji je nailazio kada je došlo do sudaranja. 

Naime, kako se vidi na snimku podeljenom na Instagram stranici "nsuzivo.rs" jedan vozač je pokušao da pretekne kolonu ispred — kako se čini, u nepreglednoj krivini — kada je iz suprotnog smera naišao automobil. 

Vozila su se direktno sudarila, usled čega je jedan završio pored puta, a drugi se okrenuo oko svoje ose. 

Trenutno stanje učesnika nije poznato, dok će uviđajem biti poznato više informacija. 

Kurir.rs

