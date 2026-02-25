Slušaj vest

Tragedija se dogodila na stazi koja vodi kroz park u jednom od stambenih blokova.

Vozač je zadnjim točkom navodno prešao ženi preko glave.

Na mestu saobraćajne nesreće trenutno se nalaze brojne policijske patrole, a telo nesrećne žene prekriveno je belim čaršavom.

Forenzičari vrše uviđaj kako bi precizno utvrdili ugao pod kojim se kamion kretao i da li je vozač imao pomoćnika koji bi ga navodio pri kretanju unazad u zoni povećanog rizika.

(Kurir.rs/Telegraf)

