Ženska osoba poginula je jutros na Novom Beogradu nakon što ju je pregazio kamion koji se kretao u rikverc.
TELO ŽENE PREKRIVENO BELIM ČARŠAVOM I DALJE U PARKU: Detalji horor nesreće na Novom Beogradu, kamion je ubio na mestu
Tragedija se dogodila na stazi koja vodi kroz park u jednom od stambenih blokova.
Vozač je zadnjim točkom navodno prešao ženi preko glave.
Na mestu saobraćajne nesreće trenutno se nalaze brojne policijske patrole, a telo nesrećne žene prekriveno je belim čaršavom.
Forenzičari vrše uviđaj kako bi precizno utvrdili ugao pod kojim se kamion kretao i da li je vozač imao pomoćnika koji bi ga navodio pri kretanju unazad u zoni povećanog rizika.
(Kurir.rs/Telegraf)
