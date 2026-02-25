Slušaj vest

Nakon godinu dana od tragedije u domu za stare u Barajevu u kome je život izgubilo 11 korisnika, juče je počelo suđenje odgovornim licima pred Višim sudom u Beogradu. Optuženi članovi porodice Ivanović negirali su krivicu za teško delo protiv opšte sigurnosti. Dok tužilaštvo najavljuje da će kroz dokaze pokazati gde su sistemi zaštite zakazali, od broja i obučenosti zaposlenih preko zabrane pušenja do protiv požarne opreme. Sledeće ročišošte je zakazano za 6. mart kada bi optuženi trebalo da iznesu odbranu.

U iato vreme, javnost očekuje jasan odgovor na ključno pitanje, da li je ovo odgovornost samo vlasnika doma ili i šireg lanca nadzora i licenciranja. Za licencu jedan od najvažnijih preduslova su dobri protivpožarni uslovi, ispituje se kako je licenca dobijena i kontrolisana.

Gosti Redakcije bili su Nemanja Milšević, advokat i Radoslav Milovanović, predsednik udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite.

- U dosadašnjem toku postupka odnosno ovoga što se dešavalo pre jučerašnjeg dana mogli smo da pročitamo da, pre svega, imamo dve koncepcije kako odbrane tako i sa strane tužilaštva i smatram da oba pristupa, sa obzirom da se bavim time, jesu dobro postavljena - rekao je Milšević.

Kako kaže, ono što najčešće prelama ovakve slučajeve jeste postojanje te uzročno-posledične veze, kauzalitet između čoveka i posledice koja je nastupila.

- Upravo to sam i video u javnosti, da odbrana insistira na tome. Sa druge strane i tužilaštvo ima set dokaza sa kojima raspolaže i koje će isticati - dodaje.

U javnosti se mešaju ti pojmovi, uzrok požara i uzročno-posledična veza.

- Ovde se radi o takvom krivičnom delu, nastupila je posledica takva kakva jeste i u tom smislu jedno od osnivnih pitanja sem propusta koji su se desili, ako su se desili, u smislu bezbednosti, jeste da li je radnja optuženih doprinela nastanku takvih posledica. Da li ona nedostaje ili je zaista uzrok - objašnjava Milšević.

Foto: Kurir Televizija

Nakon ove tragedije domovi su pod mnogo većom lupom

- Ovde ima mnogo zloupotrebe službenog položaja i odgovornih lica, ustanove i ljudi koji su tu radili i koji čak i nisu radili a trebali su da rade. Možda ih nije bilo dovoljno na poslu - kaže Milovanović.

Smatra da se optužnica treba proširiti u ovom slučaju.

- Kako je moguće da se 2019. izda neka licenca, da nisu ispunjeni svi uslovi, ako je sektor za vanredne situacije rekao da objekat ne ispunjava uslove a onda se ipak nekako našla neka agencija koja je dala potvrdu da ispunjava uslove, koja je to agencija - zapitao se Milovanović.

Kako kaže, on je čuo da su oni izgubili licencu i da ne kogu više da se bave ovim poslom još mnogo ranije.

- Kako je moguće da u decembru, pre ovog događaja, izađe inspekcija socijalne zaštite i ne primeti sve nepravilnosti već ih i dalje puste da rade - dodaje.

Kaže da je ranijih godina postojala ogromna potreba za domovima kada nije bilo dovoljno istih, smatra da se iz tog razloga gledalo kroz prste ali ne u smislu nečega što bi moglo da ugrozi živote i zdravlje ljudi.

- Da ne postoje hidrantska mreža i protivpožarni aparati ili da nisu ispravni, da nemaju plan od zaštite od požara, tada inspekcija socijalne zaštite mora i morala je da prepozna sve ovo i sankcioniše - objašnjava.

Njemu i dalje nije jasno ko je dao licencu ovakvom objektu.

- Ko je potpisao tu licencu, da li je on doveden u zabludu da objekat ispunjava uslove. Ja znam i potpuno sam svestan zašto je do ovoga svega došlo - rekao je Milovanović.

Izuzetno je važno da se poštuju sva pravila kada je reč o licenciranju objekata kako ne bi došlo do još jedne tragedije.

Foto: Kurir Televizija

"NISU NI TREBALI DA DOBIJU LICENCU ZA RAD" Počelo je suđenje odgovornima za tragediju u domu za stare gde je preminulo 11 osoba! "Neko je zloupotrebio položaj" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs