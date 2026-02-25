Slušaj vest

Tragedija koja se danas dogodila oko 9 sati u Ulici Antifašističke borbe, kada je vozač kamiona gradske čistoće kretanjem unazad usmrtio stariju ženu 80. godina, prešavši joj preko glave, izazvala je neopisiv bes i ogorčenje stanara okolnih zgrada na Novom Beogradu.

Dok je policija obavljala uviđaj, potreseni stanari okolnih zgrada okupili su se na mestu tragedije u besu. Kako tvrde, na opasnost su upozoravali mesecima.

- Ovo je strašno, ovo mesto je tempirana bomba! Kamioni svakodnevno prolaze kroz pešačku zonu, tik pored klupa gde sede deca i penzioneri. Danas je stradala baka, sutra je to moglo biti dete - rekao je jedan od stanara obližnjeg bloka.

1/7 Vidi galeriju Prve slike saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Foto: Kurir

Prema rečima očevidaca, teretna vozila redovno koriste park kao prečicu ili improvizovanu zonu.

- Staze u parku nisu projektovane za kamione! Oni ulaze u bilo koje doba dana, voze brzo i ne gledaju da li neko ide peške. Kada krene u rikverc, vozač nema preglednost. Dovoljna je sekunda nepažnje - kaže za Kurir uznemirena komšinica nastradale žene.