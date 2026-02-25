Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, M.P. je u decembru prošle godine nakon sukoba sina (21) udario motkom više puta.

Mladić je od težine zadobijenih povreda, preminuo nekoliko dana kasnije u kragujevačkoj bolnici.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.P. i podnet je predlog Višem sudu u Novom Pazaru za određivanje pritvora.

Kurir.rs/RINA

