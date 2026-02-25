Slušaj vest

Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijska uprava u Subotici, zaplenili su čak 760 parfema poznatih robnih marki, čija se vrednost procenjuje na oko 4.200.000 dinara.

Akcija je sprovedena u nastavku pojačanih aktivnosti na suzbijanju privrednog kriminala na području Subotice.

Kako se sumnja, D. S. (50) iz Subotice tereti se za krivično delo nedozvoljena trgovina. Po nalogu Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, protiv njega će biti podneta krivična prijava.

Policija je, pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, pronašla veću količinu parfema za koje nije posedovao propisanu dokumentaciju o poreklu robe.

Zaplena parfema u Subotici i sprečena nelegalna prodaja Foto: Mup

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je roba bila namenjena daljoj preprodaji, čime bi budžet Republike Srbije bio oštećen za značajna sredstva.

Iz MUP-a poručuju da će pripadnici policije nastaviti intenzivan rad na otkrivanju i suzbijanju privrednog kriminala na teritoriji cele Srbije.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA IM U STANU NAŠLA 100 KILOGRAMA REZANOG DUVANA: Po nalogu Osnovnog tužilaštva uhapšena dva Zrenjaninca
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaVALJALI NEKU ROBU, PA UHAPŠENI! Policija pretresla 26 lokacija: Pogledajte zaplenjene parfeme, patike, garderobu... Čak i Sunđer Bob - imali promet 160 miliona
collage.jpg
Hronika2 MILIONA DINARA, 10.000 EVRA I 6 LUKS AUTOMOBILA! Uhapšena dvojica iz Bečeja, pogledajte čime su se bavili, nađena roba u vrednosti više od milion evra! (foto)
2.jpeg
HronikaPRONAĐENA TONA I 200 KILOGRAMA GOVEĐEG MESA Muškarac (40) iz Novog Pazara uhapšen nakon pretresa automobila
455.jpg