Slušaj vest

Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Uprave kriminalističke policije (UKP), Službe za suzbijanje kriminala i Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijska uprava u Subotici, zaplenili su čak 760 parfema poznatih robnih marki, čija se vrednost procenjuje na oko 4.200.000 dinara.

Akcija je sprovedena u nastavku pojačanih aktivnosti na suzbijanju privrednog kriminala na području Subotice.

Kako se sumnja, D. S. (50) iz Subotice tereti se za krivično delo nedozvoljena trgovina. Po nalogu Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, protiv njega će biti podneta krivična prijava.

Policija je, pretresom stana i drugih prostorija koje je osumnjičeni koristio, pronašla veću količinu parfema za koje nije posedovao propisanu dokumentaciju o poreklu robe.

1/3 Vidi galeriju Zaplena parfema u Subotici i sprečena nelegalna prodaja Foto: Mup

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je roba bila namenjena daljoj preprodaji, čime bi budžet Republike Srbije bio oštećen za značajna sredstva.