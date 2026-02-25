Slušaj vest

D. M. (58) iz Mladenovca uhapšen je u ponedeljak zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da se on, u alkoholisanom stanju, posvađao sa suprugom N. P. (54) u stanu u Mladenovcu, a da je svađa eskalirala u napad.

Kako se sumnja, muškarac je ženu udario više puta rukama po glavi i telu, nakon čega je uzeo staklenu flašu i udario je u glavu.

Hitna pomoć ukazala je lekarsku pomoć povređenoj ženi, nakon čega je prevezena u dom zdravlja u Mladenovcu, gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

Napadaču je određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.