Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Policijske uprave u Šapcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneće krivičnu prijavu protiv A. U. (25) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje novca.

falsifikovanje novca, Šabac
Foto: Mup

Policija je na Graničnom prelazu sa Badovinci, na ulazu u Republiku Srbiju, zaustavila automobil kojim je upravljao osumnjičeni i prilikom kontrole, pronašla je i zaplenila 40 novčanica valute u apoenima od po 100 konvertibilnih maraka, za koje se sumnja da su falsifikovane.

Policija nastavlja dalji rad na suzbijanju privrednog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

