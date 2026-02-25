Slušaj vest

Danas oko 11:40 došlo je do teške saobraćajne nezgode na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, kada je oboren pešak.

Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na lice mesta na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu gde se dogodila saobraćajna nesreća.

Povređeni muškarac je zbrinut na licu mesta i sa teškim telesnim povredama prevezen je na odeljenje reanimacije UC KCV.

