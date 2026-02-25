Slušaj vest

Roditelji dece ubijene 3. maja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar sutra bi trebalo da kao oštećeni budu saslušani u postupku koji se protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića, roditelja dečaka ubice vodi zbog zlostavljanja i zanemarivanja deteta, a protiv oca i zbog toga što je maloletnog sina vodio u streljanu, učio ga da puca i učinio mu dostupnim svoje oružje.

Maloletni dečkak ubica kobnog dana, kako se sumnja, naoružan sa dva očeva pištolja došao je u školu pred kraj prvog casa ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja. Posle krvavog pohoda, iskočio je kroz prozor učionice, pozvao policiju i predao se. Iako ga je policija tada privela on je sproveden u zdravstvenu ustanovu, jer je tada imao 13 godina i nije bio krivično odgovoran.

Anđelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline Aćimović koji bi sutra trebalo da bude saslušan pred sudom za Kurir kaž da roditelji nemaju nove informacije u odnosu na prvi postupak, ali da će potencirati na dokazima i podacima koji su već u predmetu, a kojima u prethodnom postupku nije dat veliki značaj. Kako je naveo, reč je o dokazima koji apsolutno potvrđuju da su roditelji "odgovorni kako za zlostavljanje i zanemarivanje deteta, tako i za drugo krivično delo" koje je Vladimiru Kecmanoviću stavljeno na teret i da je upravo njihovo ponašanje dovelo do zločina koji je maloletnik počinio.

- Očekujemo da sudski postupak bude pravičan, verujemo sudiji i sudskom veću. Naša želja je da doprinesemo da presuda koje će biti doneta bude pravična. Ovaj postupak, koji će se verujemo i očekujemo završiti osuđujućom presudom, važana je za nas kao članove porodica, ali i za društvo u celini kako se ovako nešto nikada više ne bi dogodilo - kaže za Kurir uoči svedočenja Anđelko Aćimović.

Otac ubijene devojcice dodaje i da smatra da su roditelji maloletnog ubice "apsolutno odgovorni i da je zločin koji je njihov sin 3. maja 2023. počinio u školi posledica njihovog zanemarivanja deteta".

- Roditelji su aposlutno najveci krivici, odgovorni su za zločin. Smatram da je odgovornost i na razrednom starešini koji je morao da primeti da se sa tim učenikom nešto dešava, jer je razredni starešina taj koji provodi vreme sa decom u školi, ide sa njima na ekskurzije. Motivi za nereagovanje kako roditelja, ali i razrednog starešine, koji nije obuhvaćen postupkom su različiti - dodaje Aćimović.

Podsetimo, Vladimir Kecmanović je prvom presudom koju je ukinuo Apelacioni sud bio osuđen na 14 i po a njegova žena Miljana na tri godine zatvora. Suđenje je posle odluke ovog suda, krenulo iznova i na prethodnom sudenju roditelji maloletnog ubice ponovo su negirali izvršenje krivicnih dela. Pošto je sudsko veće odlučilo da suđenje bude zatvoreno za javnost, Vladimir i Miljana Kecmanović su prema nezvanicnim informacijama ponovili da su oni bili "ugledna porodica koja je sve uradila na najbolji mogući način". Krivicu su, kako su preneli sagovornici upoznati sa dešavanjima u sudnici, ponovo pokušali da prebace na druge.

- Vladimir Kecmanović je otišao i korak dalje, navodeći da je on u depresiji, a roditeljima je u sudnici ponovo izjavio saučešće. Međutim, iz njegovog izlaganja je bilo jasno da je za Kecmanovića jedina žrtva nezapamćenog zločina koji je celu Srbiju zavio u crnu on sam, a ne roditelji pred kojima stoji i kojima ni jedna sudska presuda ne može da vrati decu - rekao je tada sagovornik Kurira.

Anđelko Aćimović, uoči ponovnog susreta sa roditeljima maloletnog ubice u sudnici kaže za Kurir da porodice "neiskrenost optuženih još više boli".

- Njihove reči još više bole jer znamo da nisu iskrene i da čak i ovoj situaciji, misle samo na sebe. Svaki normalan čovek stao bi i priznao svoje greške. Zrno ljudskosti pokazali bi da su stali ispred nas i rekli "da pogrešili smo, snosićemo odgovornost". Da je bilo tako, siguran sam da bi ih pre svegai mi roditelji, ali i sudsko veće i javnost drugačije gledali. Medutim, njihova taktika je da se predstave kao idealna porodica, a da krivicu prebacuju na druge. Iz svega je jasno da je dete bilo zanemareno na način koji nijedan odgovoran roditelj ne bi mogao da ignoriše - kaže Anđelko Aćimović za Kurir.

Porodice ubijene dece, kako je dodao, neće odustati od toga da pomognu sudu da krivci odgovaraju.