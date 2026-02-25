Slušaj vest

Carinski službenici su 23. februara 2026. godine na graničnom prelazu Preševo, u saradnji sa policijom, sprečili pokušaj krijumčarenja dragocenosti i numizmatike čija je vrednost procenjena na više od 30.000 evra, kao i različitih vrsta narkotika.

- Detaljnom kontrolom automobila na izlazu iz zemlje otkrivena je prava kolekcionarska zbirka. Među zaplenjenim predmetima našla se masivna biserna ogrlica ukrašena raznobojnim kamenjem, 10 komada zlatnog nakita, čak 186 srebrnjaka iz različitih istorijskih perioda, 60 srebrnih prstenova, 37 korišćenih ručnih časovnika, kao i jedan kamen jarko crvene boje nalik na rubin - navode u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Zaplenjene neprijavljene dragocenosti, numizmatika i narkotici Foto: Uprava carina Republike Srbije

U prtljažniku vozila pronađena je i tegla sa 1.250 semenki marihuane, kao i manja količina amfetamina i ekstazija. Narkotici su predati u dalju nadležnost policije i tužilaštva.