Slušaj vest

Voz se kretao iz pravca Bora ka Požarevcu, a rampa nije bila spuštena.

Nesreća se dogodila u 10.45 na pružnom prelazu u Jugovićevoj ulici u Požarevcu.

Dvoje povređenih na pružnom prelazu u Požarevcu Foto: RTS Printscreen

Prema zvaničnim informacijama iz MUP-a, do nesreće je došlo kada je teretni voz udario automobil, krećući se iz pravca Bora ka Požarevcu, a rampa nije bila spuštena. Dve osobe su povređene i još uvek su na pregledu.

Pričinjena i je i materijalna šteta.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteHronikaOGLASIO SE MAŠINOVOĐA ZA KURIR O NESREĆI U RAKOVICI U KOJOJ JE POGINULA SANJA (30): "Potrebno je određeno vreme za zaustavljenje, dogodi se da..."
Sanja poginula udario voz
HronikaCRNA STATISTIKA NA PRUŽNIM PRELAZIMA SMRTI, VOZOVI ODNELI NA DESETINE ŽIVOTA! Mališani stradali kod Lazarevca, sestre kod Lapova, zabeleženi uznemirujući podaci
collage copy.jpg
Hronika"STRAŠNO JE I PROĆI OVUDA, PRUŽNI PRELAZ KAO DA JE UKLET, OVO NIJE PRVA TRAGEDIJA BAŠ NA OVOM MESTU" Jezivo nakon nesreće u Rakovici gde je nastradala Sanja
pruga.jpg
Hronika"NIJE DIGLA RUKU NA SEBE, ŽURILA JE KUĆI SVOJOJ DECI" Sanja je bila samohrana majka troje dece, prijatelji neutešni posle nesreće - Za ocem ovako plakao nisam
Screenshot 2026-02-22 124857.jpg
HronikaOPROŠTAJ OD MLADE MAJKE TROJE DECE POGINULE U STRAŠNOJ NESREĆI U RAKOVICI: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući, počivaj u miru (FOTO)
Sanja poginula udario voz
HronikaMAJKA TROJE DECE POGINULA NA PRUZI U RAKOVICI: Detalji strašne nesreće: "Bila je na 3 metra od mene, nisam mogao da izbegnem..."
1000036184.jpg