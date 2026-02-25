Dve osobe su povređene kada je teretni voz udario u automobil.
TERETNI VOZ UDARIO U AUTO: Dvoje povređenih na pružnom prelazu u Požarevcu
Nesreća se dogodila u 10.45 na pružnom prelazu u Jugovićevoj ulici u Požarevcu.
Dvoje povređenih na pružnom prelazu u Požarevcu Foto: RTS Printscreen
Prema zvaničnim informacijama iz MUP-a, do nesreće je došlo kada je teretni voz udario automobil, krećući se iz pravca Bora ka Požarevcu, a rampa nije bila spuštena. Dve osobe su povređene i još uvek su na pregledu.
Pričinjena i je i materijalna šteta.
