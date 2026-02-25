Slušaj vest

Iz Gradske čistoće navode da je kamionom upravljao iskusan vozač, bez prethodnih incidenata u karijeri, kao i da je reč o novijem vozilu koje je u januaru 2026. godine prošlo tehnički pregled.

1/7 Vidi galeriju Prve slike saobraćajne nesreće na Novom Beogradu Foto: Kurir

- Kamionom je upravljao iskusan vozač koji u svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri nije imao saobraćajnih incidenata. Upravljao je novijim vozilom koje je u januaru 2026. godine prošlo tehnički pregled. Uviđaj je još uvek u toku, a preduzeće će u potpunosti sarađivati sa nadležnim državnim organima u cilju rasvetljavanja svih okolnosti nastanka saobraćajne nesreće. Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" Beograd porodici tragično stradale žene upućuje najdublje saučešće - navodi se u saopštenju.

Građani upozoravali na opasnost

Stanari okolnih zgrada ne kriju ogorčenje. Kako tvrde, teretna vozila već duže vreme koriste park i pešačke staze kao prečicu ili improvizovanu zonu za prolaz i manevrisanje.