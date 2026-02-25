KAMION "GRADSKE ČISTOĆE" USMRTIO ŽENU, ODMAH SE OGLASILI IZ PREDUZEĆA! Novi detalji teške saobraćajke na Novom Beogradu, evo šta kažu o vozaču
Preduzeće Gradske čistoće Beograd oglasilo se nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na Novom Beogradu, kada je vozilo krećući se u rikverc, udario i usmrtio stariju ženu. Podsetimo, nesreća se dogodila na potezu od Ulice Antifašističke borbe broj 55 do Bulevara Milutina Milankovića broj 46.
Iz Gradske čistoće navode da je kamionom upravljao iskusan vozač, bez prethodnih incidenata u karijeri, kao i da je reč o novijem vozilu koje je u januaru 2026. godine prošlo tehnički pregled.
- Kamionom je upravljao iskusan vozač koji u svojoj dosadašnjoj profesionalnoj karijeri nije imao saobraćajnih incidenata. Upravljao je novijim vozilom koje je u januaru 2026. godine prošlo tehnički pregled. Uviđaj je još uvek u toku, a preduzeće će u potpunosti sarađivati sa nadležnim državnim organima u cilju rasvetljavanja svih okolnosti nastanka saobraćajne nesreće. Javno komunalno preduzeće "Gradska čistoća" Beograd porodici tragično stradale žene upućuje najdublje saučešće - navodi se u saopštenju.
Građani upozoravali na opasnost
Stanari okolnih zgrada ne kriju ogorčenje. Kako tvrde, teretna vozila već duže vreme koriste park i pešačke staze kao prečicu ili improvizovanu zonu za prolaz i manevrisanje.
- Staze u parku nisu projektovane za kamione! Oni ulaze u bilo koje doba dana, voze brzo i ne gledaju da li neko ide peške. Kada krene u rikverc, vozač nema preglednost. Dovoljna je sekunda nepažnje - kaže za Kurir uznemirena građanka.