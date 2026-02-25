Slušaj vest

Naime, Dejan Vuksanović došao je na benzinsku pumpu, gde se posvađao s radnikom, a svađa je eskalirala u fizički sukob.

Iz Vuksanovićevog automobila izašao je muškarac koji je udario radnika.

Nakon napada, muškarac se vratio u automobil i Dejan Vuksanović ih je odvezao sa lica mesta. Ceo incident snimila je kamera.

Policija traga za Vuksanovićem, kao i muškarcem koji je bio sa njim.

Podsetimo, Dejan Vuksanović u poslednje vreme bio je u centru pažnje javnosti jer je svojim automobilom na uglu Ustaničke ulice i Bulevara Kralja Aleksandra teško povredio pešaka, jer je ranjen u kafiću u kuli West 65, kao i jer ga je iz taksija na Senjaku izvuklo više osoba koje su ga pretukle.

Takođe, u junu prošle godine je prijavio policiji da ga je, dok je vozio automobil, sve vreme pratio muškarac na skuteru. Naveo je da mu je vozač sve vreme bio za petama, te da je vozio paralelno uz njega i otvoreno ga zastraživao.