Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, u dve odvojene akcije, uhapsili su N. G. (20) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, dok će protiv V. N. (22), osumnjičenog za neovlašćeno držanje opojnih droga, biti podneta krivična prijava.

N.G. koji je bio putnik u taksi vozilu je, kada ih je policija zaustavila, bacio kesu u kojoj se nalazio 171 gram kokaina.

U drugoj akciji, policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi V. N. pronašla 15 paketića sa 53,65 grama amfetamina i kesu sa 38 grama kanabisa.

N.G. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će protiv V. N. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.