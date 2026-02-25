Slušaj vest

Dejan Vuksanović, za kojim policija trenutno traga zbog napada na benzinskoj pumpi na Novi Beograd, već duže od godinu dana puni stupce crne hronike, i kao žrtva i kao osumnjičeni.

Poslednji put našao se u centru skandala kada je automobilom udario pešaka M. K. (66) na obeleženom pešačkom prelazu. Žena je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar, a o slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

- Protiv Vuksanovića je podneta krivična prijava zbog sumnje na teško delo protiv bezbednosti saobraćaja - podseća izvor.

Ranjen u restoranu

U aprilu prošle godine Vuksanović je i sam bio meta napada. U restoranu u kompleksu West 65 ranio ga je muškarac prerušen u dostavljača hrane. Napadač je ispalio hitac ka njemu, ali ga je metak pogodio u nogu i oštetio arteriju.

1/8 Vidi galeriju Dejan Vuksanović Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Privatna Arhiva

- Imao je hiruršku masku, naočare i ruke u džepovima. Delovao mi je sumnjivo jer restoran nema kuhinju, a napolju je bilo toplo za slojevitu odeću. Ustao sam i krenuo ka njemu, a on je izvukao pištolj i zapucao - izjavio je Dejan Vuksanović.

Napadač je pobegao, a Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Dušana J. (26), osumnjičenog za pokušaj ubistva. On se branio ćutanjem.

- Ne znam ko je pucao niti da li je to osoba protiv koje se vodi istraga. Nemam predstavu zbog čega se sve ovo dogodilo - rekao je tada Vuksanović.

Pogledajte kako je upucan Vuksanović:

Ovo je napadač iz Westa 65 Izvor: Kurir

Stavio nanogicu na psa

Vuksanović je 2022. osuđen na 12 meseci kućnog zatvora sa nanogicom zbog prebijanja Darka Lilića, sina bivšeg predsednika Jugoslavije. Vuksanović je na saslušanju priznao da je udario Lilića.

- Ja sam udario Darka Lilića i naneo mu povrede - rekao je kratko na saslušanju u tužilaštvu Dejan Vuksanović.

Međutim, kako smo ranije pisali, već nakon nekoliko meseci prekršio je mer, skinuo je nanogicu i stavio je psu oko vrata, pa izašao iz stana. Sistem je odmah registrovao manipulaciju, a on je uhapšen.

Foto: Privatna Arhiva

U junu prošle godine prijavio je policiji da ga prati nepoznati muškarac na skuteru.

- On je prijavio da ga je, dok je bio za volanom svog vozila, sve vreme pratio muškarac na crno-sivom skuteru. Naveo je da mu je vozač motora sve vreme bio za petama i otvoreno ga zastrašivao - rekao je tada za medije dobro upućen sagovornik.