Hronika
OVO JE ALBANSKI POLICAJAC KOD KOGA JE PRONAĐENO MILION EVRA! Uhvaćen na Merdaru - imao dva slobodna dana, pa krenuo u akciju... (FOTO)
Pripadnik albanske policije Aurel Kaziu suspendovan je pošto je sa još dve osobe priveden na prelazu Merdare zbog pokušaja krijumčarenja milion evra, preneli su mediji u Tirani.
Kaziu je suspendovan na osnovu odluke Direkcije za profesionalne standarde Policije Albanije, preneli su lokalni mediji.
Kaziu je sa još dve osobe juče priveden na prelazu Merdaru i određena im je mera policijskog zadržavanja, dok se očekuje da nadležno tužilaštvo tzv. Kosova podnese zahtev za pritvorom.
Albanski mediji preneli su da je Kaziu krenuo prema KiM u ponedeljak nakon što je završio noćnu smenu kako bi iskoristio dva slobodna dana.
Po navodima medija, nije obavestio nadređene da će napuštati Albaniju.
