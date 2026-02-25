Slušaj vest

Pripadnik albanske policije Aurel Kaziu suspendovan je pošto je sa još dve osobe priveden na prelazu Merdare zbog pokušaja krijumčarenja milion evra, preneli su mediji u Tirani.

Kaziu je suspendovan na osnovu odluke Direkcije za profesionalne standarde Policije Albanije, preneli su lokalni mediji.

Kaziu je sa još dve osobe juče priveden na prelazu Merdaru i određena im je mera policijskog zadržavanja, dok se očekuje da nadležno tužilaštvo tzv. Kosova podnese zahtev za pritvorom.

Albanski mediji preneli su da je Kaziu krenuo prema KiM u ponedeljak nakon što je završio noćnu smenu kako bi iskoristio dva slobodna dana.

Po navodima medija, nije obavestio nadređene da će napuštati Albaniju.

