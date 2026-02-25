Slušaj vest

Danas je u popodnevnim časovima došlo do požara u zgradi u Ulici vojvode Tankosića, u Nišu. 

Kako se vidi na snimku portala "Južne vesti" gusti crni dim se širi naseljem, a građani javljaju da su vatrogasci na terenu. 

Kako se dodaje, nema povređenih, dok je buktinja lokalizovana. 

Kako navode u policiji, požar je prijavljen u 13:55, a odmah je na teren izašlo 10 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice za 4 vozila.

- Požar je izbio na terasi, lokalizovan je, a povređenih nema - kažu iz PU Niš.

Prema nezvaničnim informacijama, reč o zgradi čija izgradnja još nije potpuno gotova i nije useljena.

Kurir.rs/Južne vesti

Ne propustiteHronikaPLANULO U PODRUMU KUĆE: Vatrogasci brzo sprečili požar u Nišu, nema povređenih
2.jpeg
SrbijaU POŽARU U NIŠU IKONA PRESVETE BOGORODICE OSTALA NETAKNUTA: Vatrogasci u čudu, vatra progutala sve oko nje (VIDEO, FOTO)
požar
Hronika"SMRDELA JE PALJEVINA, NESTALA JE STRUJA, A KOMŠINICA JE VRIŠTALA" Stanarka zapaljene zgrade u Nišu opisala dramu: Nije moglo da se diše (foto)
pp.jpg
HronikaMUŠKARAC NASTRADAO U PODRUMU ZAPALJENE ZGRADE U NIŠU: Pogledajte dramatične prizore sa mesta požara u Branka Krsmanovića! (foto)
collage.jpg