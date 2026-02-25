U Ulici vojvode Tankosića u Nišu danas je izbio požar na terasi zgrade u izgradnji
POŽAR PLANUO U ZGRADI U NIŠU! Gusti crni dim prekrio naselje, 10 vatrogasaca sa četiri vozila gasilo buktinju (VIDEO)
Danas je u popodnevnim časovima došlo do požara u zgradi u Ulici vojvode Tankosića, u Nišu.
Kako se vidi na snimku portala "Južne vesti" gusti crni dim se širi naseljem, a građani javljaju da su vatrogasci na terenu.
Kako se dodaje, nema povređenih, dok je buktinja lokalizovana.
Kako navode u policiji, požar je prijavljen u 13:55, a odmah je na teren izašlo 10 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice za 4 vozila.
- Požar je izbio na terasi, lokalizovan je, a povređenih nema - kažu iz PU Niš.
Prema nezvaničnim informacijama, reč o zgradi čija izgradnja još nije potpuno gotova i nije useljena.
