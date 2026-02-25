OSUĐEN NASILNIK IZ BERANA ZA BRUTALNO PREBIJANJE SRPKINJE! Vaso tukao Dejanu i dok je ležala BEZ SVESTI, oglasila se nakon presude: "Mislio je da će se izvući!"
Vaso R. (43) osuđen je prvostepenom presudom na dve godine i tri meseca zatvora zbog brutalnog prebijanja Srpkinje Dejane Ć. (22).
Kao što je Kurir preneo, Srpkinja Dejana Ć. (22) brutalno je pretučena u kafiću u kojem je radila u Beranama. Nju je 25. oktobra 2025. godine napao Vaso R. (43), koji ju je, kako se vidi i na snimku koji smo objavili, brutalno tukao čak i kada je nesrećna devojka izgubila svest.
Dejana Ć. je otkrila da joj je nakon nekoliko meseci pakla kroz koji je prolazila, i nakon nasilja, konačno laknulo jer je nasilnik osuđen.
Vaso R. osuđen je na objedinjenu kaznu, prvostepenom presudom, u trajanju od dve godine i tri meseca.
- Remećenje javnog reda i mira — godinu i dva meseca zatvora
- Nanošenje teških telesnih povreda — godinu i dva meseca zatvora
- Konačno mi je malo laknulo, mogu da počnem slobodno da dišem i da se vratim kući. Danas je izrečena presuda, njegov advokat će se sigurno žaliti Višem sudu u Beranama u Crnoj Gori. U tom slučaju, žaliću se i ja, ali mislim i nadam se da mu neće smanjiti kaznu - rekla je sa olakšanjem Dejana za "Blic" i dodala:
- Sada je prvi put rekao da mu je žao i da želi da se izvini. Sigurna sam da je bio ubeđen da će ga osloboditi jer je to njegov grad i jer se i ranije izvlačio. Hvala Bogu, pravda je bila na mojoj strani - kazala je ona.
Detalji brutalnog prebijanja
"Urlao je i na sudiju i na sve u sudnici"
Dejana je istakla da je suđenje bilo vrlo traumatično jer je, prema njenim tvrdnjama, osumnjičeni neprestano vikao na nju i ostale prisutne.
- On je podivljao kada mu je sudija produžio pritvor.Vrištao je, onda se obratio sudiji: "Pustite me napolje, ja kući imam decu!",rekao je da će zbog mene morati svima da se dokazuje i pravda da nije nasilnik, a snimak svedoči da ipak jeste - tvrdi ona.
Prema njenim rečima, tada je od sudije zatražila da se obrati osumnjičenom.
- Pitala sam ga: "A je li Vaso, na moje dete kući nisi mislio kada si me onako tukao i šutirao me dok sam ležala bez svesti?!", nakon toga je usledio potpuni haos. Celo suđenje je bilo izuzetno stresno i napeto - rekla je Dejana.
Na prethodnom ročištu svedočilo je troje doktora koji su bili dežurni te noći kada je Dejana prebijena, a oni prilikom pregledaDejani nisu konstatovali teške telesne povrede koje je sudski veštak naknadno dokazao.
Prikazan snimak brutalnog nasilja
Nakon što su ranije saslušani svedoci, u sudnici je prikazan snimak na kojem sevidi kako Vaso zverski tuče Dejanu, nakon čega je, dok leži bez svesti, i šutira u glavu.
- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće,dodatno me uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sedela sam i nemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi... - otkrila je tada pretučena Srpkinja.
Ona je ispričala i kako se ponašao osumnjičeni Vaso dok je gledao snimak.
-On je sedeo ispred mene, i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak izašla sam 10 minuta na pauzu.Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene - ispričala je Dejana.
Pogledajte uznemirujući snimak napada i nasilja u nastavku:
