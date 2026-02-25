Slušaj vest

Vaso R. (43) osuđen je prvostepenom presudom na dve godine i tri meseca zatvora zbog brutalnog prebijanja Srpkinje Dejane Ć. (22).

Kao što je Kurir preneo, Srpkinja Dejana Ć. (22) brutalno je pretučena u kafiću u kojem je radila u Beranama. Nju je 25. oktobra 2025. godine napao Vaso R. (43), koji ju je, kako se vidi i na snimku koji smo objavili, brutalno tukao čak i kada je nesrećna devojka izgubila svest.

Dejana Ć. je otkrila da joj je nakon nekoliko meseci pakla kroz koji je prolazila, i nakon nasilja, konačno laknulo jer je nasilnik osuđen.

Vaso R. osuđen je na objedinjenu kaznu, prvostepenom presudom, u trajanju od dve godine i tri meseca.

Remećenje javnog reda i mira — godinu i dva meseca zatvora

Nanošenje teških telesnih povreda — godinu i dva meseca zatvora

- Konačno mi je malo laknulo, mogu da počnem slobodno da dišem i da se vratim kući. Danas je izrečena presuda, njegov advokat će se sigurno žaliti Višem sudu u Beranama u Crnoj Gori. U tom slučaju, žaliću se i ja, ali mislim i nadam se da mu neće smanjiti kaznu - rekla je sa olakšanjem Dejana za "Blic" i dodala:

- Sada je prvi put rekao da mu je žao i da želi da se izvini. Sigurna sam da je bio ubeđen da će ga osloboditi jer je to njegov grad i jer se i ranije izvlačio. Hvala Bogu, pravda je bila na mojoj strani - kazala je ona.

