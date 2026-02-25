Drama u Novom Sadu, mladić (25) povređen nakon što ga je ubo brat
Hronika
BRAT IZBO BRATA? Drama u Novom Sadu, mladić (25) hitno smešten u bolnicu
Slušaj vest
Mladić (25) povređen je danas u Novom Sadu.
Kako prenosi 192, mladić je prijavio policiji da ga je ubo brat star 28 godina.
Napad se dogodio večeras oko 20:30 u Ulici Stefana Prvovenčanog u novosadskom naselju Adice.
Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta. Mladić (25) je nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen u svesnom stanju na odeljenje hirurgije UC KCV.
Kurir.rs/192
Reaguj
Komentariši