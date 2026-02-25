Slušaj vest

Danas oko 15.30 časova, u kružnom toku na Bogosloviji posle konflikta u saobraćaju, došlo je do verbalnog sukoba, a zatim i fizičkog obračuna između D. D. (40) i A. I. (34).

A. I. (34) je pesnicama zadao više udaraca u glavu D. D.(40) kojeg je potom Hitna pomoć prevezla na VMA, radi ukazivanja lekarske pomoći.

Brzom reakcijom policije A. I. (34) je uhapšen i protiv njega će biti podneta prijava.

Kurir.rs/Informer

