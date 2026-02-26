Slušaj vest

Njegova supruga objavila je na Fejsbuku da je Dragan pronađen mrtav.

Dragan Čavić (58) iz Zemuna koji je nestao 2. decembra prošle godine pod nizom nerazjašnjenih okolnosti, pronađen je, ali nažalost mrtav, oglasila se njegova supruga.

Dragan, za kojim se tragalo skoro tri meseca, pronađen je juče u Savi. Vest o tome da je potraga tragično okončana, prva je potvrdila na društvenim mrežama njegova žena, da bi se onda oglasili i prijatelji.

- Moj suprug Dragan Čavić, moj život, moje sve, pronađen je u Savi posle tri meseca potrage - oglasila se njegova žena Suzana Čavić na svom Fejsbuk profilu.

Nestao kada je krenuo na posao

Supruga nestalog muškarca je ispričala da je Dragan poslednji put viđen u Zemunu, u Prvomajskoj ulicu u 6.20 dok je na klupici čekao prevoz za posao 2. decembra prošle godine.

Suzana je 3. decembra policiji prijavila da je nestao muškarac, njen suprug, kojeg je dugogodišnji prijatelj video poslednji put na klupici u Prvomajskoj ulici u Zemunu . Nju je najviše zabrinulo što se njegov telefon u jednom trenutku upalio.

- Dragan je sedeo na klupici iza autobuske stanice u radnom odelu. Njegov dugogodišnji prijatelj ga je video u 6.20 ujutro. Popričali su i Dragan mu je rekao da čeka prevoz, ljude iz firme, koji treba da ga pokupi kako bi otišao na posao. Tog dana trebalo je da radi na gradilištu kod Tošinog bunara, ali nikada nije stigao na posao - govorila je ranije supruga nestalog muškarca.