Slušaj vest

U Višem sudu u Beogradu danas se nastavlja ponovljeni postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dečaka koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", a među prvima u sudu su se pristigli roditelje ubijene dece.

Kecmanovići se, podsetimo, terete za zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog sina, dok se ocu na teret stavlja i to što je dečaka vodio u streljanu, učio ga da puca i učinio mu dostupnim oružje iz kog je kasnije pucano.

- U sud su jutros pristigli oštećeni roditelji ubijene dece, koji bi tokom dana trebalo da budu saslušani. Postupak protiv roditelja dečaka ubice je počeo ispočetka, a danas će biti održano još jedno ročište koje izuzetno teško pada oštećenim roditeljima. Među njima je i Anđelko Aćimović, otac ubijene devojčice Angeline, koji je i ranije govorio o odgovornosti roditelja dečaka ubice i propustima koji su, kako smatra, doveli do zločina - kaže izvor Kurira i dodaje:

- U pratnji svojih advokata u sud je stigla i okrivljena Miljana Kecmanović. Ušla je u sud sa punim rukama predmeta, papira, a očekuje se da će tokom postupka biti izvedeni dokazi i saslušani oštećeni roditelji.

Foto: Kurir

Podsetimo, zločin se dogodio 3. maja 2023. godine kada je maloletni učenik ušao u školu i iz vatrenog oružja ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, dok je nekoliko mališana ranjeno. Oružje je, prema navodima optužnice, pripadalo njegovom ocu.

Prvostepenom presudom Vladimir Kecmanović bio je osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna zatvora u kraćem trajanju, od tri godine.

Međutim, ta presuda je ukinuta i postupak je vraćen na ponovno suđenje, pa se sada ceo dokazni postupak ponavlja, a roditelji dečaka ubice i dalje stoje iza toga da nisu krivi.

Govoreći o slučaju, Anđelko Aćimović je ranije istakao da porodice žrtava ne traže osvetu, već istinu i punu odgovornost.

- Teško nam je, ali smo obavezni da istrajemo zbog naše dece - rekao je on.

On je dodao da smatra da su roditelji dečaka ubice ključni u lancu odgovornosti.

- Roditelji su apsolutno najveći krivci, odgovorni su za zločin. Smatram da je odgovornost i na razrednom starešini koji je morao da primeti da se sa tim učenikom nešto dešava… Motivi za nereagovanje kako roditelja, ali i razrednog starešine, su različiti - naveo je Aćimović.

U Višem sudu u Beogradu danas se nastavlja ponovljeni postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović Izvor: Kurir

Prema njegovim rečima, tokom prethodnog suđenja izvedeni su dokazi koji, kako tvrdi, potvrđuju odgovornost roditelja.

- Reč je o dokazima koji apsolutno potvrđuju da su roditelji odgovorni kako za zlostavljanje i zanemarivanje deteta, tako i za drugo krivično delo - izjavio je on.

Roditelji stradale dece ističu da im je cilj da se do kraja rasvetle sve okolnosti pod kojima je maloletnik došao u posed oružja i da li je zločin mogao biti sprečen. Kako poručuju, nijedna presuda ne može da vrati njihovu decu, ali može da pošalje jasnu poruku o odgovornosti i obavezi da se ovako nešto nikada više ne ponovi.