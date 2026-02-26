Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu podiglo je optužnicu protiv trojice muškaraca iz Debeljače N.V. (30), M.J. (23) i M.Đ. (46), zbog sumnje da su u septembru prošle godine, na svirep način, ubili sugrađanina Jožefa K. (38).

Mučili, ponižavali, a sve snimali telefonom

U optužnici se navodi da je oštećeni dana 28.9.2025. godine u periodu od 21 čas do 1 čas narednog dana zadobio veliki broj telesnih povreda usled višestrukih udaraca rukama, nogama i različitih predmeta, pri čemu je bio i vezan, u više navrata je gubio svest, a u analni otvor mu je gurana plastična cev i kopriva, što je snimljeno mobilnim telefonom.

Kazna doživotnog zatvora

Okrivljenima se stavlja na teret da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje deset godina ili kazna doživotnog zatvora.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenima produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, kao i zato što im se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 26.11.2025. godine podnelo predlog za izricanje krivične sankcije Višem sudu u Pančevu prema maloletniku zbog istog krivičnog dela. Maloletnik se nalazi u pritvoru, a postupak je u fazi glavnog pretresa pred većem za maloletnike.

Zbog jezivih detalja mučenja koji su zabeleženi i mobilnim telefonom, tužilaštvo traži najstrože kazne.

Optužnicom su obuhvaćeni N.V. (30), M.J. (23) i M.Đ. (46), dok je postupak protiv četvrtog učesnika, maloletnika (18), razdvojen. Prema navodima tužilaštva, zločin se dogodio u noći između 28. i 29. septembra 2025. godine u jednoj kući u Lenjinovoj ulici u Debeljači.

Majka ubijenog Jožefa otkrila monstruozne detalje

Neutešna majka kaže da ih je zadesila strašna tragedija. Sada je izgubila sina i da je pre četiri meseca preminuo njen otac.

- Ovo je strašna tragedija. Ubili su mi sina. Ono što sam saznala jeste da je ubijen u kući prekoputa pijace. Ubistvo se desilo oko 22.30 sati. Ti što su ga ubili bili su problematični. Ubijen je u kući Milana Đ. Taj glavni Nemanja V. što je osumnjičen, kažu da je bio problematičan – priča majka ubijenog mladića.

Ispričala je i kako je saznala da joj je sin ubijen.

- Ujutro oko 3.30 sati došla je policija kod nas kući, pitali su me sa kim živim, ja sam rekla sa mužem, sinovima i snajom, a onda su mi rekli da se dogodilo ubistvo. Moj sin je bio vredan, bavio se poljoprivredom, ima svoje svinje, radio je i na njivi, uglavnom na vađenju šargarepe. Trebalo je da sprema drva, pričao je kako će da pravi zimnicu, sve je prekinuto u sekundi – priča potresena Jožefova majka.

Majka žrtve kaže da je njen sin bio živ nakon što su telo premeštali na pijacu.

- Kada su mog sina nosili na pijacu, pitali su se oni između sebe je l' živ, oni su rekli, da, disao je. Naš rođak je učestvovao u ubistvu, od moje ćerke sin. Svog ujaka je izdao i ostavio na pijaci da iskrvari. I on je bio u kući, prisutan. Moja ćerka ne može da dođe sebi. Njen sin je učestvovao u svemu tome. Mojoj ćerki brat je poginuo, a sina su joj odveli u zatvor zbog zločina – priča majka ubijenog muškarca.

Ona priča da je njen sin verovatno ušao u tu kuću na nagovor sestrića.

- Ubili su ga u kući, svukli u bokserice, stavili na merdevine, kao kera, i izneli i bacili na pijacu. Ne znamo da li su ga izboli više puta, ali svakako je bilo strašno - priča neutešna majka.

Kako objašnjava, u toku je obdukcija tela nakon čega će se znati kakve je povrede zadobio. Brat žrtve bio je juče na mestu zločina. Jožef je bio razveden, ima dvoje dece.

- Ne znam da li su javili Jožefovoj deci da li im je otac mrtav. Starijem sinu jesu, sigurno, ali mlađoj ćerkici koja ide u peti razred, ne verujem. Ta deca ne žive sa nama, oni žive u drugom selu, sa majkom. Ja opet kažem da je bilo koji razlog, nije trebalo tako da se desi - rekla je majka ubijenog.