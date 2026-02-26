Slušaj vest

Juče je u Bratuncu uhapšena jedna osoba zbog prodaje droge, a kasnije je otkriveno da je reč o Željku M. koji radi kao domar u jednoj osnovnoj školi.

On je osumnjičen da je počinio dva krivična dela - neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja droga.

Za prvo krivično delo je zaprećena kazna do 10 godina zatvora, a za drugo do osam godina zatvora.

Policijska uprava Zvornik je juče saopštila da su na osnovu naredbe Osnovnog suda u Srebrenici, uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca, izvršili pretres kuće, pomoćnih objekata i putničkog vozila koje koristi Ž. M., kojom prilikom su pronađena i privremeno oduzeta četiri PVC pakovanja u kojima se nalazi 35 PVC paketića sa sadržajem bele praškaste materije koja asocira na opojnu drogu spid.

- Zaplenjeno je ukupno 92,5 grama spida i jedno aluminijumsko pakovanje sa sadržajem sive praškaste materije za koju se sumnja da je namenjena za mešanje opojne droge sa ciljem povećanja njene količine, ukupne mase 22,4 grama.

Oglasio se direktor škole

Kako prenose mediji, reč je o Željku M. koji radi kao domar u Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Bratuncu.

Direktor škole Andija Mlađenović je za "Srpskainfo" potvrdio da je uhapšeni domar odmah suspendovan sa posla.

- Sarađujemo s policijom i tužilaštvom i detaljnije informacije ne možemo otkrivati - rekao je.