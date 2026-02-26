Slušaj vest

U okviru policijske akcije Armagedon koja je sprovedena u četiri grada u Srbiji, uhapšeno je sedam osoba.

Tokom prethodne noći i jutra, pripadnici MUP izveli su veliku akciju hapšenja, tom prilikom privedeno je sedam osoba u okviru akcije "Armagedon", koja je kodno ime u borbi protiv pedofila.

1/5 Vidi galeriju Policijska akcija Armagedon protiv pedofila u Beogradu, Nišu, Somboru i Novom Sadu Foto: MUP Srbije

MUP je hapsio na području Beograda, Niša, Sombora i Novog Sada. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, pronađeni su brojni dokazi protiv privedenih osoba.

Oglasio se MUP, posebno se obratio roditeljima

Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su sedam osoba iz više gradova zbog nabavljanja, posedovanja i širenja dečije pornografije.

Uhapšeni su iz Beograda, Novog Sada, Niša i Sombora a osumnjičeni su da su u dužem vremenskom periodu, putem takozvanog DarkWeba-a, preuzimali, čuvali i delili materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece.

Prilikom pretresa stanova osumnjičenih, na elektronskim uređajima pronađeno je više gigabajta fotografija i video-zapisa koji prikazuju tešku zloupotrebu dece, u najvećem broju slučajeva uzrasta od četiri do 14 godina, razvrstanih po uzrastu, polu dece i drugim parametrima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na roditelјe da pojačaju nadzor nad onlajn aktivnostima dece i da svaku sumnju na zloupotrebu prijave nadležnim organima", dodaje se u saopštenju policije.

Akcija Armagedon Izvor: Mup Srbije