Službenik Višeg suda navodno je falsifikovao odluke suda i prisvojio milion dinara
Hronika
SKANDAL U VIŠEM SUDU U VRANJU Službenik falsifikovao odluke suda, zloupotrebio poziciju i prisvojio 1.000.000 dinara!
Slušaj vest
Protiv službenika Višeg suda u Vranju podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu.
Informaciju je potvrdio portparol Višeg suda, ne želeći da istakne delo za koje se njihov službenik sumnjiči.
Prema saznanjima, jedan od zaposlenih lica Višeg suda je sredstva budžeta, putem falsifikovanih odluka suda, prebacivao na račun svojih rođaka i poznanika.
Viši sud u Vranju Foto: T. S., Kurir/T.S.
Vidi galeriju
Na ovaj način, on je prisvojio korist od više od milion dinara.
Iz Višeg suda u Vranju su naveli da o ovom slučaju "za sada ne mogu da pruže više podataka, u cilju nesmetanog sprovođenja postupka".
Kurir.rs/Blic
Reaguj
Komentariši