Slušaj vest

Protiv službenika Višeg suda u Vranju podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Informaciju je potvrdio portparol Višeg suda, ne želeći da istakne delo za koje se njihov službenik sumnjiči.

Prema saznanjima, jedan od zaposlenih lica Višeg suda je sredstva budžeta, putem falsifikovanih odluka suda, prebacivao na račun svojih rođaka i poznanika.

Viši sud u Vranju Foto: T. S., Kurir/T.S.

Na ovaj način, on je prisvojio korist od više od milion dinara.

Iz Višeg suda u Vranju su naveli da o ovom slučaju "za sada ne mogu da pruže više podataka, u cilju nesmetanog sprovođenja postupka".

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaVIŠI SUD U VRANJU: 30 dana pritvora za ženu koja je nožem ubola drugu ženu u sudnici
968451.jpg
HronikaPOLICAJAC IZ VRANJA ROBIJAĆE 4 I PO GODINE: Nekadašnji pripadnik UKP-a u kući držao 21 kilogram marihuane
policija-1.jpg
HronikaVIŠI SUD U VRANJU: Dvojica optužena zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga
visi-sud.jpg
HronikaVIŠI SUD U VRANJU: Turskom i srpskom državljaninu pritvor zbog oružja i droge
visisud.jpg