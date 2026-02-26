Slušaj vest

Protiv službenika Višeg suda u Vranju podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Informaciju je potvrdio portparol Višeg suda, ne želeći da istakne delo za koje se njihov službenik sumnjiči.

Prema saznanjima, jedan od zaposlenih lica Višeg suda je sredstva budžeta, putem falsifikovanih odluka suda, prebacivao na račun svojih rođaka i poznanika.

Viši sud u Vranju

Na ovaj način, on je prisvojio korist od više od milion dinara.

Iz Višeg suda u Vranju su naveli da o ovom slučaju "za sada ne mogu da pruže više podataka, u cilju nesmetanog sprovođenja postupka".