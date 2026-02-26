Dva automobila sudarila su se kod naplatne rampe Mali Požarevac
Hronika
JEZIVA NESREĆA KOD NAPLATNE RAMPE Dva automobila uništena u sudaru kod Malog Požarevca, saobraćaj obustavljen (VIDEO)
Dva putnička vozila sudarila su se jutros u blizini naplatne rampe Mali Požarevac.
Obva automobila su, kako se može videti na video snimcima sa lica mesta, uništena u saobraćajnoj nesereći koja se ovog jutra dogodila i napravila kolaps na putu.
Nesreća se dogodila na duplim trakama, te je kretanje saobraćaja u oba smera izuzetno otežan, kolone su kilometarske i vozila je jedva kreću.
U jednom semru saobraćaj je potpuno obustavljen, dok se u drugom smeru odvija vrlo usporeno.
Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao i detalji same nesreće.
