Dva putnička vozila sudarila su se jutros u blizini naplatne rampe Mali Požarevac.

Obva automobila su, kako se može videti na video snimcima sa lica mesta, uništena u saobraćajnoj nesereći koja se ovog jutra dogodila i napravila kolaps na putu.

Nesreća se dogodila na duplim trakama, te je kretanje saobraćaja u oba smera izuzetno otežan, kolone su kilometarske i vozila je jedva kreću.

U jednom semru saobraćaj je potpuno obustavljen, dok se u drugom smeru odvija vrlo usporeno.

Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao i detalji same nesreće.

