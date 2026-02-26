Slušaj vest

Crnogorac koji je bio na listi najtraženijih begunaca Evropola, kako je saopšteno, uhapšen je nakon što su istražitelji pratili tokove novca. Njegovo ime, za sada, nije zvanično saopšteno ali je navedeno da je reč beguncu iz Crne Gore koji je uhapšen je u akciji više evropskih policija.

Kako je saopšteno iz Evropola, Crnogorac je bio deo međunarodne kriminalne mreže koja je prala novac od kokaina za italijanske kriminalne grupe.

- Prateći finansijske tokove, istražitelji su identifikovali crnogorskog državljanina, poznatog kao meta visokog prioriteta Evropola, za kojim traga više evropskih država. Osumnjičeni se nastanio u oblasti Kana u Francuskoj sa članovima uže porodice, uključujući i svog italijanskog zeta, koji je italijanskim vlastima poznat po pranju novca, prevari i krivičnim djelima u vezi sa oružjem - navodi se u saopštenju Evropola.

Hapšenje Crnogorca Foto: Europol

Kako je navedeno, istraga je počela tako što su praćeni "sumnjivi finansijski tokovi", ali je tokom nje otkriveno da je reč o "sofisticiranom sistemu koji je služio članovima Komore i Ndrangete".

- Iza fiktivnih kompanija, lažnog fakturisanja i luksuznih investicija, milioni evra profita od kokaina su prani i investirani širom Evrope - naovodi se u saopštenju Evropola.

Istragu je vodila francuska Nacionalna žandarmerija, u tesnoj saradnji sa italijanskim karabinjerima i Švajcarskom federalnom kancelarijom policije (fedpol). Podržali su je belgijska sudska federalna policija Antverpena, bugarska Državna agencija za nacionalnu bezbednost, nemačka carina i ekvadorska nacionalna policija, uz koordinaciju Evropola i Evrodžasta.

- Finansijska istraga je otkrila da je mreža za pranje novca direktno povezana sa velikom trgovinom kokainom iz Južne Amerike u Evropu. Grupa se sumnja da je koordinirala pomorske pošiljke značajnih količina kokaina u glavne evropske luke. Velika zaplena belgijske carine krajem 2025. godine povezana je sa crnogorskim osumnjičenim, što je omogućilo odlučujući korak u istrazi - pojašnjeno je iz kancelarije Evropola.

Istražitelji su, kako se dodaje, otkrili da je kriminalna grupa bila organizovana na visokom nivou. Mreža se oslanjala na značajne finansijske kapacitete, kripto-imovinu, nedeljna prekogranična putovanja u luksuznim vozilima sa sofisticiranim pregradama za skrivanje i korporativnu mrežu koja se prostire kroz više država.

Hapšenje Crnogorca u Francuskoj Foto: Europol

U četiri države, kako se navodi, 23. februara je sprovedena koordinisana akcija hapšenja i istovremenih pretresa u Francuskoj, Italiji, Belgiji i Švajcarskoj. Uhapšeno je sedam osumnjičenih (četvoro u Francuskoj, troje u Italiji), uključujući i jednog od najtraženijih Crnogoraca.

Na Francuskoj rivijeri zaplenjena su luksuzna vozila, zajedno sa skupim nekretninama vrednim više od 5 miliona evra. Dodatne kompanije i imovina zaplenjene su u Švajcarskoj i Italiji.

Evropol je, kako se navodi, ovu istragu pokrenuo 2023. godine i ona je brzo postala jedna od najaktivnijih operacija Agencije u okviru njenog Evropskog centra za finansijski i ekonomski kriminal.

- 2024. godine, u Evrodžastu je osnovan Zajednički istražni tim (JIT) između Francuske, Italije i Švajcarske, što je omogućilo blisku pravosudnu koordinaciju. Preko Europola, dodatni partneri - Belgija, Nemačka i Ekvador - pridružili su se istrazi, proširujući njen uticaj.