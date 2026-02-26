TERAO DECU DA PROSE, SUMNJA SE NA TRGOVINU LJUDIMA Uhvaćen otac koji je primoravao decu na ilegalne poslove
Pripadnici policije Odeljenja bezbednosti Ulcinj su juče, postupajući po operativnim saznanjima, a u cilju suzbijanja prinudnog rada dece, u naselju Kruče, u blizini mosta, zatekli tri maloletna lica starosti 15, 11 i 8 godina, bez roditeljskog nadzora.
Deca su dovedena u službene prostorije OB Ulcinj, gde je utvrđeno da su im roditelji R.N. i I.C. sa Kosova i Metohije.
Otac zahtevao od dece da prose
- Nakon prikupljenih informacija, protiv R.N. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je dovođenjem i održavanjem dece u zabludi, zloupotrebom poverenja, odnosa zavisnosti i teških prilika, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, svoju maloletnu decu uputio u Ulcinj, u naselje Kruče, gde je od njih zahtevao da se bave prosjačenjem, pri čemu su sav prikupljeni novac bila dužna da predaju njemu - saopštila je policija.
Sumnja o trgovini ljudima
Protiv R.N. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina ljudima.
O događaju su odmah obavešteni i predstavnici Centra za socijalni rad u Ulcinju, radi preduzimanja daljih mera i radnji iz svoje nadležnosti.
Kurir.rs/Alo