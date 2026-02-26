Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici i dalje vodi postupak povodom teške saobraćajne nesreće na putu između Jarka i Sremske Mitrovice, u kojoj su tri osobe izgubile život, dok je više od 50 putnika povređeno.

Istraga se vodi protiv vozača autobusa D. K. (71), koji se sumnjiči za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice

Kako je potvrđeno iz tužilaštva, u dosadašnjem toku postupka saslušan je osumnjičeni, kao i oštećeni i drugi svedoci, a predmet se trenutno nalazi u fazi saobraćajnog i mašinskog veštačenja.

Vozaču ukinut pritvor

Podsećamo, vozaču autobusa je u oktobru 2025. godine određen pritvor do 30 dana, zbog opasnosti od uticaja na svedoke, ali i mogućnosti da bi mogao ponoviti krivično delo. Nakon saslušanja u tužilaštvu i pred dežurnim sudijom, branio se ćutanjem. Pritvor mu je kasnije ukinut, a izrečena mu je mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor.

Autobus sleteo u kanal

Jedna žena je zbog teških telesnih povreda hitno prebačena iz Opšte bolnice Sremska Mitrovica u Beograd, dok su ostali povređeni zbrinuti u mitrovačkoj bolnici i, prema tada dostupnim informacijama, nisu bili životno ugroženi.

Foto: Mup

Nakon tragedije, Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovelo je vanredni nadzor u preduzeću „Sirmijum bus“, tokom kojeg je otkriveno 67 prekršaja, za koje su predviđene novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.237.500 dinara. Najavljeno je i pokretanje prekršajnih postupaka protiv pravnog i odgovornog lica, dok je u prethodne tri godine u istom preduzeću tokom kontrola utvrđen veći broj dodatnih nepravilnosti.