Dečak ubica koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole, odlukom sudskog veća, biće ponovo saslušan u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović.

Nastavak suđenja zakazan je za 25. mart i dečak ubica bi toga dana iz klinike u kojoj boravi od dana kada je počinio jeziv masakr trebalo da bude sproveden u sudnicu Specijalnog suda u Beogradu, u kojoj će se toga dana, iz razloga bezbednosti, održati suđenje.

Podsetimo, njegova majka Miljana Kecmanović optužena je za zlostavljanje i zanemarivanje, a otac Vladimir osim za ovo krivično delo i za teško delo protiv opšte sigurnosti. Posle prvog suđenja, Vladimir Kecmanović je bio osuđen na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine, ali je Apelacioni sud tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje.

Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Petar Aleksić

Tokom prvog suđenja, dečak ubica je takođe bio ispitivan i on je tada u potpunosti priznao da je kobnog dana naouržan sa dva očeva pištolja otišao u školu ubio vršnjake. Posle njegovog svedočenja, Miljana i Vladimir Kecmanović optuženi su za zlostavljanje i zanamarivanje deteta.

- Maloletni ubica svedočiće u najvećoj sudnici Specijalnog suda. Kao i tokom prethodnog dovođenja u Specijalni sud, biće sproveden u strogoj tajnosti, u pratnji policije i nadležnih iz Centra za socijalni rad - objašnjava sagovornik Kurira.

Suđenje njegovim roditeljima, podsetimo, zatvoreno je za javnost.

- Na današnjem suđenju, roditelji ubijene dece saslušani su kao oštećeni. Njihova svedočenja bila su izuzetno potresna i terala su suze na oči. S obzirom na to da su ispitani, oni će moći da prisustvuju saslušanju maloletnika koji im je 3. maja na prvom školskom času ubio decu - objašnjava naš sagovornik.

On podseća da ubica iz Ribnikara sada ima i status oštećenog u postupku protiv svojih roditelja.

- On je i na prethodnom ispitivanju svedočio o tome da ga je otac nazivao psihopatom, da je majka od njega tražila da stalno u svemu bude najbolji i da se ljutila kada to nije bio, ali i da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca i da se zločin koji je počinio ne bi dogodio "da nije bio toliko dobar u gađanju", i da nije lako došao do očevih pištolja - podseća sagovornik Kurira.