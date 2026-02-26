DEČAK UBICA PONOVO SVEDOČI PROTIV RODITELJA: Sud doneo odluku da ponovo ispita maloletnog ubicu iz Ribnikara
Dečak ubica koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole, odlukom sudskog veća, biće ponovo saslušan u sudskom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović.
Nastavak suđenja zakazan je za 25. mart i dečak ubica bi toga dana iz klinike u kojoj boravi od dana kada je počinio jeziv masakr trebalo da bude sproveden u sudnicu Specijalnog suda u Beogradu, u kojoj će se toga dana, iz razloga bezbednosti, održati suđenje.
Podsetimo, njegova majka Miljana Kecmanović optužena je za zlostavljanje i zanemarivanje, a otac Vladimir osim za ovo krivično delo i za teško delo protiv opšte sigurnosti. Posle prvog suđenja, Vladimir Kecmanović je bio osuđen na 14 i po godina zatvora, a Miljana na tri godine, ali je Apelacioni sud tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje.
Tokom prvog suđenja, dečak ubica je takođe bio ispitivan i on je tada u potpunosti priznao da je kobnog dana naouržan sa dva očeva pištolja otišao u školu ubio vršnjake. Posle njegovog svedočenja, Miljana i Vladimir Kecmanović optuženi su za zlostavljanje i zanamarivanje deteta.
- Maloletni ubica svedočiće u najvećoj sudnici Specijalnog suda. Kao i tokom prethodnog dovođenja u Specijalni sud, biće sproveden u strogoj tajnosti, u pratnji policije i nadležnih iz Centra za socijalni rad - objašnjava sagovornik Kurira.
Suđenje njegovim roditeljima, podsetimo, zatvoreno je za javnost.
- Na današnjem suđenju, roditelji ubijene dece saslušani su kao oštećeni. Njihova svedočenja bila su izuzetno potresna i terala su suze na oči. S obzirom na to da su ispitani, oni će moći da prisustvuju saslušanju maloletnika koji im je 3. maja na prvom školskom času ubio decu - objašnjava naš sagovornik.
On podseća da ubica iz Ribnikara sada ima i status oštećenog u postupku protiv svojih roditelja.
- On je i na prethodnom ispitivanju svedočio o tome da ga je otac nazivao psihopatom, da je majka od njega tražila da stalno u svemu bude najbolji i da se ljutila kada to nije bio, ali i da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca i da se zločin koji je počinio ne bi dogodio "da nije bio toliko dobar u gađanju", i da nije lako došao do očevih pištolja - podseća sagovornik Kurira.
Dečak ubica, koji je tada u sudnici stajao ispred stakla, koji ga je fizički razdvajalo od roditelja na optuženičkoj klupi, navodno nije ni pogledao oca i majku, a tokom odgovaranja na pitanja tužilaštva, suda i roditelja dece koju je ubio bio je smiren ali je prilikom nekih odgovara "pravio duge pauze".