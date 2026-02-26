MARATON BOLA KOJI JE DOTAKAO SVE OSIM RODITELJA DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA: Potresno svedočenje porodica o tragediji koja ih je zauvek promenila
Roditelji dece koju je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio maloletni učenik te škole, danas su na povoljenom suđenju njegovim roditeljima, Vladimiru i Miljani Kecmanović, satima govorili o danima uoči masakra i posledicama zločina koji je zauvek promenio njihove živote.
Kako saznajemo, u sudnici je vladala teška tišina dok su se rodtilji smenjivali za govornicom, prisećajući se 3. maja i svega što je prethodilo, ali i što je usledilo nakon tog dana.
- Neka od svedočenje bila su posebno emotivna, govorili su o 3. maju i šta su preživeli, o praznini koja je ostala i o borbi da pronađu snagu da nastave dalje. Iz današnjih svedočenja, jasno je da protek vremena ništa nije promenio niti ublažio bol roditelja koji su ostali bez dece toga dana - kaže izvor Kurira.
Nakon ročišta oglasili su se i punomoćnici oštećenih porodica.
- Moj utisak sa svakog suđenja za zločin u Ribnikaru je uvek gotovo isti. Uvek izlazim sa ogromnom količinom tuge i sa pitanjima zašto se to desilo i da li je moglo da se spreči. Na današnjem suđenju je bilo specifično jer ovo je do danas najviše tuge koja je nošena sa sobom i u sebi, s obzirom na procesni trenutak i procesnu radnju koja je obavljena. Znači, to dostojanstvo i tu ljudskost, a opet kvalitet svega toga izgovorenog danas, to se retko čuje u našim sudnicama kada su u pitanju oštećeni. Takvi ljudi, ja stalno govorim kao da su birani, takvi ljudi nose toliko boli na svojim leđima, svojim dušama - rekla je punomoćnik oštećenih Zora Dobričanin Nikodinović.
Advokat Ognjen Božović ocenio je da je sudnica danas bila mesto duboke ljudske patnje.
- Danas smo prisustvovali jednom maratonu bola, koji nažalost nije ni jednog trenutka dotakao okrivljene. Saslušavani su oštećeni koji su ponovo proživljavali 3. maj i koji su objašnjavali duševnu bol koju su pretrpeli i ono što znaju o samom izvršenju dela. Ostaje samo da se nadamo da li su okrivljeni u ovom postupku iz ovih iskaza koje su danas imali prilike da čuju uspeli makar da shvate razmere tragedije koju su svojim delima doprineli. I nadam se da će sud imati u vidu ove današnje iskaze prilikom donošenja odluke - rekao je Božović.
Podsetimo, 3. maja 2023. godine maloletni učenik je u školi ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, dok je nekoliko dece ranjeno. Oružje je, prema navodima optužnice, bilo u vlasništvu njegovog oca. Prvostepena presuda protiv roditelja kojom je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14 i po a Miljana na tri godine zatvora, ukinuta i postupak je počeo iznova.
Na prethodnom suđenju koje je održano u Višem sudu u Beogradu, Vladimir i Miljana Kecmanović su ponovo negirali da su na bilo koji način odgovorni za zločin koji je počinio njihov, tada trinaestogodišnji sin. Roditelji se, podsetimo, terete za zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta koje je počinilo najjeziviji masakr u istoriji Srbije, a ocu je na teret stavljeno i teško delo protiv opšte sigurnosti,zbog toga što je maloletnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i zbog toga što mu je učinio lako dostupnim svoje oružje.
Sledeće ročište zakazano je za 25. mart kada bi, odlukom sudskog veća, dečak ubica trebalo ponovo da svedoči protiv svojih roditelja.