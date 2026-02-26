Slušaj vest

Roditelji dece koju je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio maloletni učenik te škole, danas su na povoljenom suđenju njegovim roditeljima, Vladimiru i Miljani Kecmanović, satima govorili o danima uoči masakra i posledicama zločina koji je zauvek promenio njihove živote.

Kako saznajemo, u sudnici je vladala teška tišina dok su se rodtilji smenjivali za govornicom, prisećajući se 3. maja i svega što je prethodilo, ali i što je usledilo nakon tog dana.

- Neka od svedočenje bila su posebno emotivna, govorili su o 3. maju i šta su preživeli, o praznini koja je ostala i o borbi da pronađu snagu da nastave dalje. Iz današnjih svedočenja, jasno je da protek vremena ništa nije promenio niti ublažio bol roditelja koji su ostali bez dece toga dana - kaže izvor Kurira.

Nakon ročišta oglasili su se i punomoćnici oštećenih porodica.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović Izvor: Kurir

- Moj utisak sa svakog suđenja za zločin u Ribnikaru je uvek gotovo isti. Uvek izlazim sa ogromnom količinom tuge i sa pitanjima zašto se to desilo i da li je moglo da se spreči. Na današnjem suđenju je bilo specifično jer ovo je do danas najviše tuge koja je nošena sa sobom i u sebi, s obzirom na procesni trenutak i procesnu radnju koja je obavljena. Znači, to dostojanstvo i tu ljudskost, a opet kvalitet svega toga izgovorenog danas, to se retko čuje u našim sudnicama kada su u pitanju oštećeni. Takvi ljudi, ja stalno govorim kao da su birani, takvi ljudi nose toliko boli na svojim leđima, svojim dušama - rekla je punomoćnik oštećenih Zora Dobričanin Nikodinović.

Advokat Ognjen Božović ocenio je da je sudnica danas bila mesto duboke ljudske patnje.

- Danas smo prisustvovali jednom maratonu bola, koji nažalost nije ni jednog trenutka dotakao okrivljene. Saslušavani su oštećeni koji su ponovo proživljavali 3. maj i koji su objašnjavali duševnu bol koju su pretrpeli i ono što znaju o samom izvršenju dela. Ostaje samo da se nadamo da li su okrivljeni u ovom postupku iz ovih iskaza koje su danas imali prilike da čuju uspeli makar da shvate razmere tragedije koju su svojim delima doprineli. I nadam se da će sud imati u vidu ove današnje iskaze prilikom donošenja odluke - rekao je Božović.

Advokat Ognjen Božović Izvor: Kurir

Podsetimo, 3. maja 2023. godine maloletni učenik je u školi ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, dok je nekoliko dece ranjeno. Oružje je, prema navodima optužnice, bilo u vlasništvu njegovog oca. Prvostepena presuda protiv roditelja kojom je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14 i po a Miljana na tri godine zatvora, ukinuta i postupak je počeo iznova.

Na prethodnom suđenju koje je održano u Višem sudu u Beogradu, Vladimir i Miljana Kecmanović su ponovo negirali da su na bilo koji način odgovorni za zločin koji je počinio njihov, tada trinaestogodišnji sin. Roditelji se, podsetimo, terete za zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog deteta koje je počinilo najjeziviji masakr u istoriji Srbije, a ocu je na teret stavljeno i teško delo protiv opšte sigurnosti,zbog toga što je maloletnog sina vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i zbog toga što mu je učinio lako dostupnim svoje oružje.