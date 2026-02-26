Slušaj vest

Pokrenuti su predmeti protiv više osoba sa teritorije Pančeva, po hitnom postupku, zbog sumnje da su lažno prijavljivali napade pasa i mačaka lutalica.

U pitanju su članovi istih porodica, a sumnja se da su za cilj imali da od grada naplate odštetu veću od milion i po dinara.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, postupci su formirani nakon krivičnih prijava koje je podnelo Gradsko pravobranilaštvo Grada Pančeva.

Postoji sumnja da su osumnjičeni u periodu od juna do decembra 2025. godine, na teritoriji Pančeva, izvršili krivično delo prevara u saizvršilaštvu.

Pas
Foto: A_Lesik/Shutterstock

- Sumnja se da su lekari nadležnih domova zdravlja dovođeni u zabludu tako što su osumnjičeni lažno prijavljivali da su pretrpeli povrede usled navodnih napada, ujeda i ogrebotina pasa i mačaka lutalica. Na osnovu tako pribavljene medicinske dokumentacije podnosili su tužbe nadležnom sudu radi naknade nematerijalne štete, sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi u ukupnom iznosu većem od 1.500.000 dinara, na štetu Grada Pančeva.

Tužilaštvo je uputilo zahteve Policijska uprava Pančevo za prikupljanje potrebnih obaveštenja i relevantne dokumentacije, kako bi se proverili navodi iz podnetih prijava i utvrdilo da li postoje elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Ne propustiteHronikaSTAFORD SE OTRGAO, PA SKOČIO NA HAUBU AUTOMOBILA, IZUJEDAO ŽENU I NAPAO MLADIĆA Očevici opisali užasne scene u Nišu: "U strahu smo, bilo je zastrašujuće"
Pas
HronikaHOROR U NIŠU! Staford izujedao ženu nasred ulice, pa napao i mladića koji je pokušao da joj pomogne, oboje hitno prevezeni u bolnicu
besan-pas.jpg
HronikaJEDVA SAM IZVUKAO ŽIVU GLAVU, ZAMALO DA ME ZAKOLJE! Filipa unakazio pas na ulici: Skočio je na mene, ščepao za ruku, pali smo...
6111-copy.jpg
Hronika"PAS JE UGRIZAO ZA LICE, MAJKA JE DONELA KRVAVU I UMOTANU U PEŠKIR": Ovo su policajci koji su spasili devojčicu (6) u Žarkovu
whatsapp-image-20230820-at-1.00.42-pm.jpg
HronikaKAKO SE DOGODIO NAPAD PSA U SREMČICI: Roditelji došli s ćerkicom (4) da ga nahrane, vučjak joj rasporio stomak ZNA SE I ČIJI JE
sremcica-2.jpg