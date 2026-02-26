Slušaj vest

Pokrenuti su predmeti protiv više osoba sa teritorije Pančeva, po hitnom postupku, zbog sumnje da su lažno prijavljivali napade pasa i mačaka lutalica.

U pitanju su članovi istih porodica, a sumnja se da su za cilj imali da od grada naplate odštetu veću od milion i po dinara.

Kako je saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, postupci su formirani nakon krivičnih prijava koje je podnelo Gradsko pravobranilaštvo Grada Pančeva.

Postoji sumnja da su osumnjičeni u periodu od juna do decembra 2025. godine, na teritoriji Pančeva, izvršili krivično delo prevara u saizvršilaštvu.

Foto: A_Lesik/Shutterstock

- Sumnja se da su lekari nadležnih domova zdravlja dovođeni u zabludu tako što su osumnjičeni lažno prijavljivali da su pretrpeli povrede usled navodnih napada, ujeda i ogrebotina pasa i mačaka lutalica. Na osnovu tako pribavljene medicinske dokumentacije podnosili su tužbe nadležnom sudu radi naknade nematerijalne štete, sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi u ukupnom iznosu većem od 1.500.000 dinara, na štetu Grada Pančeva.