Otac dečaka koji je ranjen 3. maja 2023. u jezivom masakru koji je počinio maloletni učenik te škole danas je svedočeći u sudnici Višeg suda u Beogradu, u postupku koji se vodi protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, detaljno govorio o tome kako je zločin kom je njegov sin svedočio zauvek promenio njegov život i odrastanje. Prema nezvaničnim informacijama, pošto je suđenje zatvoreno za javnost, on je rekao i kako mu je sin pričao da je kobnog dana "preskakao mrtve drugare, kako bi uspeo da pobegne".

U masakru koji se dogodio u osnovnoj školi u centru Beograda, trinaestogodišnji učenik škole je kobnog dana ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, a nekoliko dece je ranjeno. Osim oca ranjenog dečaka, danas su pred sudom o najvećoj boli govorili i roditelji ubijene dece i sestra radnika obezbeđenja.

Otac ranjenog dečaka, podsetimo, već je saslušavan u parničnom postupku koji se vodio protiv maloletnog ubice i njegovih roditelja. Tada je ispričao da mu je sin ranjen u butinu i da je tri dana proveo u bolnici.

"OD SMRTI MOJE SOFIJE JA SAM SAMO MRTAV ČOVEK KOJI HODA" Potresno svedočenje majke devojčice ubijene u "OŠ Vladislav Ribnikar"!

Kako je ispričao tada, tek po izlasku iz bolnice dečak je uspeo da mu detaljnije prepriča šta se tog jutra dogodilo u školi.

- Pričao sam sa njim o tom danu i rekao mi je: "Tata on je imao crvene oči, kao đavo! Nikada tako nešto nisam video!" Rekao mi je da je, dok je bežao, sa sobom povukao i dve drugarice koje bi sigurno bile streljane - ispričao je otac i dodao:

- Preskakao je svoje krvave i mrtve drugare kako bi preživeo i pobegao.

Govoreći o trenutku kada je saznao da mu je dete ranjeno, otac je naveo da ga je sin pozvao u 8.45 sati.

- Rekao mi je da je ranjen. Od tog trenutka krenula je agonija. Jurio sam ka školi, u kojoj su već bile policija i Hitna pomoć, a po bolnicama sam tražio sina - rekao je on.

U bolnici, kako je objasnio, nije bilo prostora za razgovor.

- U bolnici mi ništa nije pričao jer su oko njega bili policija i forenzičari. Kad je izašao posle tri dana govorio mi je šta se dešavalo. Pogodio ga je jednim metkom, a drugi je prošao pored njega ka vratima dok je bežao da izađe i spase se - ispričao je otac.

On je, kao i majka ranjenog dečaka, potvrdio da im se od tog dana život iz korena promenio.

- Naš sin se trza i skače na sve. U početku je to bilo nepodnošljivo i strašno. Svaki iznenadni zvuk ga preseče. Kada se vozi autobusom i naprimer vozač naglo zakoči on uspaničeno zove mene ili moju suprugu "da pita šta da radi, da li da izlazi iz prevoza". U takvom je stanje, nažalost. Smirujemo ga, ali to više nije ono dete, detinjstvo mu je uništeno - ispričao je ranije potreseni otac, objašnjavajući da njihov sin više nije isto dete kao pre 3. maja.