NAŠ SIN VIŠE NIJE ISTA OSOBA I NIKADA VIŠE NEĆE BITI ISTO DETE KAO PRE 3. MAJA: Protiv Kecmanovića svedočio otac ranjenog dečaka
Otac dečaka koji je ranjen 3. maja 2023. u jezivom masakru koji je počinio maloletni učenik te škole danas je svedočeći u sudnici Višeg suda u Beogradu, u postupku koji se vodi protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, detaljno govorio o tome kako je zločin kom je njegov sin svedočio zauvek promenio njegov život i odrastanje. Prema nezvaničnim informacijama, pošto je suđenje zatvoreno za javnost, on je rekao i kako mu je sin pričao da je kobnog dana "preskakao mrtve drugare, kako bi uspeo da pobegne".
U masakru koji se dogodio u osnovnoj školi u centru Beograda, trinaestogodišnji učenik škole je kobnog dana ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, a nekoliko dece je ranjeno. Osim oca ranjenog dečaka, danas su pred sudom o najvećoj boli govorili i roditelji ubijene dece i sestra radnika obezbeđenja.
Otac ranjenog dečaka, podsetimo, već je saslušavan u parničnom postupku koji se vodio protiv maloletnog ubice i njegovih roditelja. Tada je ispričao da mu je sin ranjen u butinu i da je tri dana proveo u bolnici.
Kako je ispričao tada, tek po izlasku iz bolnice dečak je uspeo da mu detaljnije prepriča šta se tog jutra dogodilo u školi.
- Pričao sam sa njim o tom danu i rekao mi je: "Tata on je imao crvene oči, kao đavo! Nikada tako nešto nisam video!" Rekao mi je da je, dok je bežao, sa sobom povukao i dve drugarice koje bi sigurno bile streljane - ispričao je otac i dodao:
- Preskakao je svoje krvave i mrtve drugare kako bi preživeo i pobegao.
Govoreći o trenutku kada je saznao da mu je dete ranjeno, otac je naveo da ga je sin pozvao u 8.45 sati.
- Rekao mi je da je ranjen. Od tog trenutka krenula je agonija. Jurio sam ka školi, u kojoj su već bile policija i Hitna pomoć, a po bolnicama sam tražio sina - rekao je on.
U bolnici, kako je objasnio, nije bilo prostora za razgovor.
- U bolnici mi ništa nije pričao jer su oko njega bili policija i forenzičari. Kad je izašao posle tri dana govorio mi je šta se dešavalo. Pogodio ga je jednim metkom, a drugi je prošao pored njega ka vratima dok je bežao da izađe i spase se - ispričao je otac.
On je, kao i majka ranjenog dečaka, potvrdio da im se od tog dana život iz korena promenio.
- Naš sin se trza i skače na sve. U početku je to bilo nepodnošljivo i strašno. Svaki iznenadni zvuk ga preseče. Kada se vozi autobusom i naprimer vozač naglo zakoči on uspaničeno zove mene ili moju suprugu "da pita šta da radi, da li da izlazi iz prevoza". U takvom je stanje, nažalost. Smirujemo ga, ali to više nije ono dete, detinjstvo mu je uništeno - ispričao je ranije potreseni otac, objašnjavajući da njihov sin više nije isto dete kao pre 3. maja.
Sledeće suđenje zakazano je za 25. mart kada bi, protiv svojih roditelja, trebalo ponovo da svedoči dečak ubica.