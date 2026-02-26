Slušaj vest

Prema prvim informacijama sa terena, vatra je buknula tokom vožnje, nakon čega je vozilo zaustavljeno pored kolovoza. Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasno spasilačke jedinice koje su započele gašenje požara.

Požar je zahvatio prednji deo vozila. Vatrogasci su brzo reagovali i trenutno rade na lokalizaciji i potpunom gašenju vatre – potvrđeno je agenciju RINA.

1772108204prijepolje-zapalio-se-automobil-fotorina (2).jpg
Foto: RINA

Za sada nema informacija o povređenim licima, a saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano uz povremena zadržavanja dok traje intervencija.

Uzrok izbijanja požara biće poznat nakon završetka uviđaja.

(Kurir.rs/RINA)

