Slušaj vest

Na gradilištu u Ustaničkoj ulici na području Ilidža, danas je došlo do teške nesreće kada je radnik pao sa skele i poginuo.

Kako je saopštila policija Kantona Sarajevo, oko 11.30 časova je prijavljeno da je jedan radnik povređen na gradilištu.

Nedugo zatim, lekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt muškarca.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac, koji će rukovoditi uviđajem, dok će policija sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteHronikaMASKIRANI NASILNICI UPALI U KAFIĆ U USTANIČKOJ: Palicama lomili inventar, pa ubacili zapaljenu baklju
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaTELO MUŠKARCA PRONAĐENO U USTANIČKOJ: Preminuo posle pada sa terase, lekari mogli samo da konstatuju smrt
WhatsApp Image 2024-10-05 at 1.15.03 PM (2).jpeg
HronikaOPSADNO STANJE NA OKRETNICI U USTANIČKOJ! Policajci dojurili, izvukli dvojicu muškaraca iz automobila i uhapsili ih (VIDEO)
Hapšenje u Ustaničkoj
HronikaSASLUŠAN UBICA IZ USTANIČKE! Mladića ubo u srce, pa pobegao u apartman na Staru planinu
screenshot-20240219-114308.jpg
HronikaPOGLEDAJTE KAKO POLICIJA HAPSI MUŠKARCA (33) ZBOG UBISTVA U USTANIČKOJ: Mladić izboden u srce, iskrvario nasmrt EVO GDE SE KRIO
tzuiop.jpg