Slušaj vest

Na gradilištu u Ustaničkoj ulici na području Ilidža, danas je došlo do teške nesreće kada je radnik pao sa skele i poginuo.

Kako je saopštila policija Kantona Sarajevo, oko 11.30 časova je prijavljeno da je jedan radnik povređen na gradilištu.

Nedugo zatim, lekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt muškarca.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac, koji će rukovoditi uviđajem, dok će policija sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.