Radnik gradilišta na ilidži stradao je na radnom mestu
Hronika
POGINUO RADNIK NA GRADILIŠTU Tragedija na Ilidži, nepoznate okolnosti pod kojima se nogodila nesreća
Slušaj vest
Na gradilištu u Ustaničkoj ulici na području Ilidža, danas je došlo do teške nesreće kada je radnik pao sa skele i poginuo.
Kako je saopštila policija Kantona Sarajevo, oko 11.30 časova je prijavljeno da je jedan radnik povređen na gradilištu.
Nedugo zatim, lekar Hitne pomoći mogao je samo da konstatuje smrt muškarca.
O slučaju je obavešten dežurni tužilac, koji će rukovoditi uviđajem, dok će policija sprovesti istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.
Kurir.rs/Informer
Reaguj
Komentariši