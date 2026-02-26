Slušaj vest

U beogradskom naselju Sremčica, oko 14.20 časova je došlo do saobraćajne nezgode.

Motociklista (25) sudario se sa automobilom marke "Fiat Grande Punto" u Beogradskoj ulici.

Prema prvim informacijama, vozač motora zadobio je povrede i kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar Beograd.

Oba vozila su vidno oštećena. Motocikl oboren na bok nekoliko metara dalje od automobila koji ima vidljive tragove nesreće.

Saobraćaj u Beogradskoj ulici bio je otežan tokom uviđaja, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom.

Policija je izašla na mesto nezgode, a uviđaj je i dalje u toku.

Kurir.rs/Telegraf

