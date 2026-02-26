Motor i automobil sudarili su se u Sremčici, prilikom čega je motociklista zadobio povrede
Hronika
SUDAR MOTORA I AUTOMOBILA U SREMČICI Motociklista povređen, hitno prevezen u Urgentni centar, policija obavlja uviđaj
Slušaj vest
U beogradskom naselju Sremčica, oko 14.20 časova je došlo do saobraćajne nezgode.
Motociklista (25) sudario se sa automobilom marke "Fiat Grande Punto" u Beogradskoj ulici.
Prema prvim informacijama, vozač motora zadobio je povrede i kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar Beograd.
Oba vozila su vidno oštećena. Motocikl oboren na bok nekoliko metara dalje od automobila koji ima vidljive tragove nesreće.
Saobraćaj u Beogradskoj ulici bio je otežan tokom uviđaja, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće utvrđene istragom.
Policija je izašla na mesto nezgode, a uviđaj je i dalje u toku.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši