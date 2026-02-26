Slušaj vest

Kako smo saznali, prethodno su napali i jednog nastavnika, kao i pomoćnog radnika.

Slučaj je policiji prijavila majka oštećenog dečaka.

- Majka je prijavila 24. februara oko 18.35 da je njeno dete žrtva nasilja, a mi smo obavestili i nadležno Više javno tužilaštvo - rečeno nam je u Policijskoj upravi Prokuplje.

Oni dodaju da nema prijava za napad na nastavnika i pomoćnog radnika.

Dragiša Obradović, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju nam je potvrdio da su obavešteni od strane policije i da su istražne radnje u toku.

- Kako je reč o licima koja imaju manje od četrnaest godina, protiv njih se ne može voditi krivični postupak, ali izuzeće se snimci kamera, te ispitati sve okolnosti i zatim ćemo obavestiti Centar za socijalni rad u Prokuplju da postupa u skladu sa svojim nadežnosstima - objasnio je Obradović.