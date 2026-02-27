Slušaj vest

Crnogorski državljanin, koji je uhapšen u Francuskoj, u luksuznoj vili u blizini Kana, kako Kurir nezvanično saznaje je Željko Martinović koj je u Crnoj Gori već osuđivan za šverc kokaina. Prema nezvaničnim informacijama, on je identifikovan kao vođa kriminalne grupe koja je uhapšena u velikoj međunarodnoj akciji više evropskih policija.

Kako je saopšteno iz Evropola, Crnogorac je bio deo međunarodne kriminalne mreže koja je prala novac od kokaina za italijanske klanove.

- Prateći finansijske tokove, istražitelji su identifikovali crnogorskog državljanina, poznatog kao meta visokog prioriteta Evropola, za kojim traga više evropskih država. Osumnjičeni se nastanio u oblasti Kana u Francuskoj sa članovima uže porodice, uključujući i svog zeta Italijana, koji je italijanskim istražiteljima poznat po pranju novca, prevari i krivičnim delima u vezi sa oružjem - navodi se u saopštenju Evropola.

Hapšenje u Francuskoj Foto: Europol

Kako se saznaje, uhapšena je i njegova supruga Tamara Martinović, kao i Đorđe Martinović.

- Uhapšeni Crnogorac poseduje nekretnine u regionu Alpi-Primorski u Francuskoj, kao i kompanije u Francuskoj i inostranstvu povezane sa italijanskim preduzećima koja su bila uključena u šemu pranja novca, koja je obično uključivala fiktivne kompanije za investicije u nekretnine. Njegova supruga, crnogorskog porekla, takođe je umešana i reč je o ćerki čoveka koji je dobro poznat evropskoj policiji zbog trgovine drogom - prenose francuski mediji.

Kako navode, deo luksuznih nekretnina ali i skupocenih automobila koji su zaplenjeni tokom velike akcije, vode se na članove njegove porodice.

U saopštenju Evropola, navedeno je da je istraga protiv ove kriminalne grupe počela pošto su praćeni "sumnjivi finansijski tokovi", ali je tokom nje otkriveno da je reč o "sofisticiranom sistemu koji je služio članovima italijanske mafije, odnosno klanovima Komore i Ndrangete".

- Iza fiktivnih kompanija, lažnog fakturisanja i luksuznih investicija, milioni evra profita od kokaina su prani i investirani širom Evrope - naovodi se u saopštenju Evropola.

Finansijska istraga je, kako se dodaje, otkrila da je mreža za pranje novca direktno povezana sa velikom trgovinom kokainom iz Južne Amerike u Evropu. Grupa se sumnja da je koordinirala pomorske pošiljke značajnih količina kokaina u glavne evropske luke.

Akcija hapšenja Foto: Europol

- Velika zaplena kokaina belgijske carine krajem 2025. godine povezana je sa crnogorskim osumnjičenim, što je omogućilo odlučujući korak u istrazi - pojašnjeno je iz kancelarije Evropola.

Istražitelji su, kako se dodaje, otkrili da je kriminalna grupa bila organizovana na visokom nivou. Mreža se oslanjala na značajne finansijske kapacitete, kripto-imovinu, nedeljna prekogranična putovanja u luksuznim vozilima sa sofisticiranim pregradama za skrivanje i korporativnu mrežu koja se prostire kroz više država.

U četiri države, kako se navodi, 23. februara je sprovedena koordinisana akcija hapšenja i istovremenih pretresa u Francuskoj, Italiji, Belgiji i Švajcarskoj. Uhapšeno je sedam osumnjičenih (četvoro u Francuskoj, troje u Italiji), uključujući i Martinovića.

Na Francuskoj rivijeri zaplenjena su luksuzna vozila, zajedno sa skupim nekretninama vrednim više od 5 miliona evra. Dodatne kompanije i imovina zaplenjene su u Švajcarskoj i Italiji.

Martinović je, inače, poznat po nadimku Kiko i 2012. je bio osuđen u Crnoj Gori na sedam godina zatvora zbog učešća u švercu 72 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu, na brodu Perast.