Sud u belgijskom gradu Dendermonde osudio je Sanija Al Murdu, jednog od vođa škaljarskog klana, na 15 godina zatvora zbog međunarodne trgovine kokainom. Al Murda je osuđen kao vođa kriminalne organizacije zajedno sa još 22 osobe u jednoj od najvećih istraga ikada o krijumčarenju kokaina, koju su belgijska policija i pravosuđe započeli još 2020. godine u saradnji sa istražnim organima Francuske i Holandije.

Prema dokazima koji su prezentovani na suđenju u Belgiji, kriminalna grupa kojom je rukovodio Al Murda je u Evropu preko Južne Amerike uvezla i distrubuirala više stotina kilograma kokaina, koji je krijumčaren u kamionima građevinskih firmi čiji su vlasnici bili neki od optuženih, prenosi Istraga.ba.

Droga je bila sakrivena, između ostalog, u stotinama tona cementa, krovnih konstrukcija i lepaka koji su bili namenjeni građevinskim firmama, kao i u obliku kokainske paste u konzervama tunjevine i kutijama sa voćem. Radi se o 668 kilograma kokaina ekstrahiranih iz pigmenata, 225 kilograma ekstrahiranih iz konzervi tunjevine, 435 kilograma kokainske paste pronađene u transportu uglja i 170 kilograma iz transporta voća. Pored toga, u Kolumbiji je otkriveno još 356 kilograma kokaina namenjenog za distribuciju u evropskim zemljama. Hemijsko "pranje" kokaina, odnosno pripremu droge za distribuciju, obavljali su kolumbijski "kuvari" u više gradova na području Belgije.

Sani Al Murda i njegovi suoptuženici dobili su zatvorske kazne u rasponu od dve do 15 godina, a za šestero optuženih sud u Belgiji je izrekao uslovne kazne. Ukupno je od članova ove kriminalne grupe oduzeto više od 40 miliona evra stečenih krijumčarenjem droge.

"Nesumnjivo je postojalo vrlo profesionalno strukturirano i međunarodno organizovano partnerstvo između optuženih. Unutar ove organizacije postojala je jasna podela zadataka između velikog broja članova (lidera, učesnika u odlukama, izvršilaca, osoba koje su stavljale na raspolaganje svoju imovinu/kompanije itd.). Svi su odigrali svoj deo ili dali neophodan doprinos. Prvooptuženi je organizovao brojne transportne linije kokaina širom sveta, svaki put ubacujući zalihe kokaina između ili u cement, lepak, razne vrste egzotičnog voća i uglja. Također se brinuo o kontaktima sa zemljama izvora (uglavnom zemljama Južne Amerike). Drugooptuženi je bio njegova evropska desna ruka i koorganizator linija za drogu”, navodi se u saopštenju suda u Dendermondeu.

Edin Gačanin Tito Foto: Privatna Arhiva

Al Murdu je u posao sa drogom uveo Edin Gačanin Tito, vođa narkokartela "Tito i Dino". Al Murda, koji je kao i Gačanin rođeni Sarajlija, brzo se povezao sa pripadnicima škaljarskog klana i dospeo do samog vrha te organizacije, koristeći njihovu strukturu za distribuciju i prodaju droge. Pre šest godina u Kijevu je organizovao neuspešni pokušaj likvidacije Radoja Zvicera, vođe suparničkog kavačkog klana.

Pokušaj ubistva Zvicera u Kijevu Foto: detective-info.com.ua, Printscreen

Za Sanijem Al Murdom, koji se trenutno nalazi u bekstvu, već duže vreme traga i BiH pravosuđe. U decembru prošle godine Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Al Murdinih saradnika Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića i drugih zbog pranja novca stečenog trgovinom kokainom. Optužnica, međutim, nije podignuta protiv samog Al Murde, koji je rukovodio celom operacijom.