Policija je u automobilu "BMW" kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 16 paketa sa 17,2 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Ž.Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Užicu, a na teret mu se stavlja da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.