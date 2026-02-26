Slušaj vest

Policija u Požegi je jutros uhapsila Ž. Č. (57), državljanina Crne Gore, u čijem je automobilu pronašla veliku količinu marihuane.

Policija je u automobilu "BMW" kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 16 paketa sa 17,2 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Ž.Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Užicu, a na teret mu se stavlja da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN DOMAR OSNOVNE ŠKOLE U BRATUNCU Policija pretresla pomoćni objekat i zatekla šokantan prizor: Oglasio se direktor obrazovne ustanove
hapsenje.jpg
HronikaKESU SA KOKAINOM BACIO KROZ PROZOR TAKSIJA: U Čačku u odvojenim akcijama uhapšena dvojica mladića zbog droge
1745961785407.jpg
HronikaU STANU DRŽAO DROGU, HALUCINOGENE GLJIVE I DOSTA NOVCA: Dileru droge (25) iz Subotice policija upala u stan, pogledajte šta su sve zatekli (foto)
marihuana, zaplena, Subotica
HronikaVELIKA ZAPLENA DROGE U VRANJU, POLICIJA ZAUSTAVILA "OPEL" I OSTALA U ŠOKU! Mladić spakovao u auto skoro 100 kilograma marihuane
policija.jpg