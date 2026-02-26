Hronika
DRŽAVLJANIN CRNE GORE (57) UHAPŠEN U POŽEGI: U automobilu imao više od 17 kilograma droge
Policija u Požegi je jutros uhapsila Ž. Č. (57), državljanina Crne Gore, u čijem je automobilu pronašla veliku količinu marihuane.
Policija je u automobilu "BMW" kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 16 paketa sa 17,2 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Ž.Č. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Užicu, a na teret mu se stavlja da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
