DEJANA DOBILA BRUTALNE BATINE NI KRIVA NI DUŽNA! Srpkinja otkriva zašto ju je razjareni Vaso tukao u kafiću: "Mića nije došao, pa je skočio na mene..."
Vaso R. (43) u utorak je prvostepenom presudom osuđen na dve godine i tri meseca zbog prebijanja Dejane Ć. (22) u kafiću u kojem je ona radila. Kako se saznaje, Vaso ju je napao zbog sukoba koji je imao sa njenim tadašnjim poslodavcem Milivojem Mićom B.
Srpkinja Dejana Ć. pretučena je 25. oktobra u kafiću u Beranama u kojem je radila. Nju je na podu i bez svesti zatekao njen bivši poslodavac i odvezao je u bolnicu. Nakon što je on saslušan, sudija je izrekao presudu nasilniku, a Dejana je otkrila i da je Mićin sukob sa Vasom prouzrokovao batine koje je nesrećna devojka dobila u Crnoj Gori.
- Pre nego što je došao u lokal Vaso je mene zvao preko Fejsbuka više puta. Kada je ušao u kafić, tražio je Miću. Vaso je došao kako bi njih dvojica raspravili sukob koji imaju od ranije, ali Miće nije bilo. Nije došao, i onda je Vaso skočio na mene, napao me i počeo da me bije. Tokom poslednjeg ročišta sudija i tužilac su ih ispitivali. Ispostavilo se da sam ja kolateralna šteta njihovog sukoba. Mića je rekao da ga je Vaso zvao pre nego što je došao i da su se posvađali. Ispada da sam ja dobila batine umesto Miće jer njega tada nije zatekao u lokalu. Ne znam zbog čega je počeo njihov sukob - tvrdi Dejana.
Ona je dodala i da bi najviše volela da zaboravi prethodnih nekoliko meseci.
- Drago mi je da se ovo završilo, nadam se da sam sada bezbedna. Neka budem primer svim devojkama i ženama da na nasilje ne sme da se ćuti, pa sve i da ste u drugoj državi. Eto, meni su prvo povrede kvalifikovane kao lake telesne, Vaso nije uhapšen nakon prebijanja, već je dolazio i pretio mi. Međutim, nisam odustala niti poklekla i njega su uhapsili da bi ga na kraju i osudili - rekla je Dejana.
Prikazan snimak brutalnog nasilja
Tokom postupka u sudnici je prikazan snimak na kojem se vidi kako Vaso zverski tuče Dejanu, nakon čega je, dok leži bez svesti, i šutira u glavu.
- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, dodatno me uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sedela sam i nemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi... - otkrila je tada pretučena Srpkinja.
Ona je ispričala i kako se ponašao osumnjičeni Vaso dok je gledao snimak.
- On je sedeo ispred mene, i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak izašla sam 10 minuta na pauzu. Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene - ispričala je Dejana.
