Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, po nalogu Višeg javnog tužilaštva za maloletnike u Beogradu, uhapsili su maloletnika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.