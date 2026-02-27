ARSENAL ORUŽJA ČUVAO U GARAŽI: Automatske puške, pištolji i municija pronađeni kod muškarca u Sefkerinu
Više javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je je optužnicu Višem sudu u Pančevu protiv okrivljenog Z. M. (52) iz Sefkerina zbog sumnje da je 26. novembra prošle godine u garaži svoje kuće u Sefkerinu nedozvoljeno držao veću količinu oružja, njihovih delova i municije, i to pet automatskih pušaka, malokalibarsku pušku, više okvira i municije za puške, čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i pištolj, poluautomatsku pušku, više okvira i municije, za čije držanje nije imao odobrenje nadležnog organa.
- Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od dve do dvanaest godina - saopšteno je iz tužilaštva.
Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud okrivljenom produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, da ga kazni po zakonu, obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka kao i da mu izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta i to oružje, delove oružja i municiju koji su kod njega pronađeni.