Više javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je je optužnicu Višem sudu u Pančevu protiv okrivljenog Z. M. (52) iz Sefkerina zbog sumnje da je 26. novembra prošle godine u garaži svoje kuće u Sefkerinu nedozvoljeno držao veću količinu oružja, njihovih delova i municije, i to pet automatskih pušaka, malokalibarsku pušku, više okvira i municije za puške, čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i pištolj, poluautomatsku pušku, više okvira i municije, za čije držanje nije imao odobrenje nadležnog organa.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od dve do dvanaest godina - saopšteno je iz tužilaštva.