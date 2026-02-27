Slušaj vest

U ranim jutarnjim satima došlo je do manjeg požara na Odeljenju psihijatrije Opšta bolnica Požarevac.

Prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, dežurno osoblje je promptno reagovalo, pristupilo gašenju vatre ručnim aparatima, kao i evakuaciji i premeštanju pacijenata na bezbednu lokaciju.

Lakše su povređene četiri osobe, navodi lokalni medij, poportal.rs, a svi povređeni nalaze se van životne opasnosti, njihovo zdravstveno stanje se prati i trenutno su na opservaciji.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do požara biće utvrđene istragom.

Preostalih 15 pacijenata raspoređeno je unutar bolnice.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Požarevac, dr Draško Dačić, specijalista opšte hirurgije, potvrdio je da je situacija pod kontrolom i da su svi pacijenti zbrinuti.

Kurir.rs/ poportal.rs

